ADAM: un projet innovant de bio-impression 3D de structures osseuses organiques





ADAM pose un nouveau jalon dans la technologie médicale en lançant la bio-impression 3D de structures osseuses organiques. ADAM a commencé à satisfaire aux exigences réglementaires pour pouvoir débuter les essais précliniques ce mois-ci.

ADAM est une initiative biotechnologique, co-fondée par Kwambio (les experts en impression 3D) et WeFund Ventures (un fonds de capital-risque en démarrage). Il est basé à BioCT Innovation Commons (Groton, dans le Connecticut), et a déjà obtenu le soutien d'Applied Medical et Techstars.

Le coeur de l'approche innovante d'ADAM est la combinaison de nouveaux matériaux pour l'impression 3D. L'un est un biopolymère modifié à base de polycaprolactone avec addition d'hydroxyapatite, qui a une résistance élevée et une bonne biorésorbabilité. L'autre est un bioverre céramique à base d'hydroxyapatite et de verre borosilicate, capable de réagir avec le tissu osseux pour se connecter efficacement avec l'implant et stimuler l'ostéogenèse.

Les défauts des os qui ne supportent pas un effort physique direct et ne remplissent que des fonctions protectrices et squelettiques (os du crâne, mâchoires supérieure et inférieure) pourraient être traités avec des implants de bioverre céramique, tandis que le biopolymère modifié serait utilisé pour les défauts des os tubulaires. Les matériaux ont été testés avec succès à l'Université de Lund (Suède).

"120 000 personnes sont sur la liste d'attente pour une greffe d'organes aux USA. Plus d'un million de personnes ont les mêmes besoins dans le monde entier. Les nouvelles technologies visent à résoudre ce problème, et ADAM constitue la toute première opportunité d'imprimer des os organiques. La raison principale pour laquelle nous avons lancé ce projet est d'aider les gens à sauver leur vie". déclare Volodymyr Usov, CEO d'ADAM.

"Le marché mondial de la bio-impression 3D connaît une croissance rapide. Selon les recherches, il va se développer de manière très intensive jusqu'en 2024, pour atteindre plus de 2,5 milliards de dollars américains. Nous croyons au potentiel de l'équipe, qui a déjà lancé avec succès des projets d'impression 3D ayant déjà suscité beaucoup d'intérêt. Et nous espérons qu'ADAM portera cet effort d'innovation à un niveau supérieur," explique Denys Gurak, associé de WeFund Ventures et président du conseil d'administration d'ADAM.

L'une des prochaines étapes prévues du projet consiste à mettre au point une plateforme numérique en nuage pour créer un modèle 3D d'un corps à l'aide de fichiers de tomographie par ordinateur.

ADAM est un projet commercial innovant sur la bio-impression 3D de structures osseuses organiques dont le siège social est situé à Groton, dans le Connecticut. Le projet est co-fondé par Kwambio et WeFund Ventures. Site Web : http://adamproject.org

Kwambio est une société de fabrication d'additifs et un développeur de produits uniques avec des applications dans une variété de domaines tels que la conception de pièces de rechange et de produits, l'aérospatiale et les industries lourdes. Stanley Black&Decker est l'un des principaux partenaires de Kwambio. La liste des clients comprend General Electric, Airbus et d'autres. Kwambio a également collaboré avec la NASA et Tesla. La société est située à New York (siège), Londres et Odessa, Ukraine, ce qui lui permet d'offrir la meilleure qualité possible à des prix imbattables. Site Web : http://kwambio.com/#/

Wefund Ventures est une société de capital-risque en démarrage qui se concentre sur des projets prometteurs dans les secteurs des TI, de la biotechnologie et de l'Internet. Site Web : https://wefund.ventures

