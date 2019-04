Interactive Brokers réduit ses taux de commission sur les titres européens





Interactive Brokers Group, Inc. (IEX: IBKR), courtier électronique automatisé actif à l'échelle internationale, a annoncé avoir réduit les taux de commission appliqués sur les titres européens dans le cadre de son système de commissions à plusieurs niveaux, et ce, à partir du 1er avril 2019.

« Interactive Brokers est un courtier déjà reconnu pour ses taux de commission extrêmement peu élevés », a affirmé Jon Chait, directeur des opérations de la société. « Nous avons désormais éliminé les niveaux les plus onéreux au-delà de 0,05 % pour l'intégralité des 23 devises dont nous permettons à nos clients de faire usage pour leurs transactions. »

Dès le 1er avril :

En ce qui concerne les produits libellés en EUR, CHF, PLN, ILS et HUF, les commissions s'élèvent désormais à 0,050 % (5 points de base) pour toutes les valeurs mensuelles d'échanges jusqu'à 50.000.000 EUR.

Au Royaume-Uni, les commissions s'élèvent désormais à 0,050 % (5 points de base) pour toutes les valeurs mensuelles d'échanges jusqu'à 40.000.000 GBP.

Les nouvelles commissions sur titres européens peuvent être consultées ici : https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1590&p=stocks2

L'ensemble des frais de change, de compensation et de règlement ne subiront aucune majoration. Aucun changement ne s'appliquera aux volumes minimaux ou maximaux de transactions, aux commissions à taux fixes et aux commissions pour la Norvège ou la Suède qui débutent déjà à 0,050 %.

Interactive Brokers Group, Inc. en bref

Les filiales d'Interactive Brokers Group proposent des services d'exécution de transactions et de garde de titres, de marchandises et de changes automatisés, 24 heures sur 24, sur plus de 120 marchés représentant de nombreux pays et devises, à partir d'un unique compte d'investissement intégré IBKR et à des clients dans le monde entier. Nos services sont destinés aux investisseurs individuels, aux fonds spéculatifs, aux groupes de négociation pour compte propre, aux conseillers financiers et aux remisiers. Ayant passé quatre décennies à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous a permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée et unique en son genre de gestion de portefeuilles d'investissement, qui fait par ailleurs figure de plateforme aux frais les moins élevés dans le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par l'hebdomadaire Barron's le 25 février 2019. Nous nous efforçons d'offrir à nos clients des outils de gestion de portefeuille et de risque, des infrastructures de recherche et des produits de placement ainsi que des transactions et des prix d'exécution avantageux, le tout à peu ou pas de frais, leur permettant ainsi de se positionner pour réaliser des retours sur investissements supérieurs.

