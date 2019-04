Inondations 2019 - Prévenir et contrer efficacement les dommages causés par les inondations au Québec : c'est possible





MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les redoux successifs et les inévitables averses mettent sur un pied d'alerte les autorités publiques et induisent chez les citoyens un stress fort compréhensible.

Devant cette menace les autorités locales utilisent souvent une « grenouille » pour défaire les embâcles et espèrent pour le mieux pour la suite. Advenant que les niveaux d'eau menacent les immeubles, c'est l'ordre d'évacuation et la pose des traditionnels sacs de sable. Cette dernière mesure pose problème car elle mobilise en temps/personnes des efforts considérables et est, d'une efficacité douteuse.

On se souviendra certes des inondations de 2017 à Montréal et de celle de St-Jean-Sur-Richelieu en 2011 où des longues et exténuantes corvées humaines furent exécutées sans trop d'efficacité.

Notre produit vient répondre à ces problématiques en réduisant au minimum l'intervention humaine laquelle se limite à installer et déployer une digue de polypropylène de 15'x 3'x 3' en 30 secondes. Aussitôt déployée la digue est rempli mécaniquement de sable en cinq (5) minutes. Ajoutant autant de sections que désiré il est possible d'installer en quelques heures des centaines de pieds de digues.

Notre produit qui s'adapte à toutes les surfaces et épouse toutes les formes garanti aux riverains une sécurité exceptionnelle jusqu'à 3 mètres de hauteur!

De par sa rapidité d'installation et son efficacité nos digues de protection déployées au Canada emballent les autorités publiques et les citoyens depuis 2012.

En réponse aux inondations plusieurs villes canadiennes dont Calgary, AB, Medecine Hat, AB., Langley, BC. et Ancienne-Lorette au Québec, ont choisi avec succès nos digues de protection pour prévenir les dommages aux immeubles et infrastructures diverses. Il en est de même en Hollande, au Royaume-Uni, en Irlande et au États-Unis.

Conséquemment nous invitons la Sécurité Publique du Québec et les villes du Québec à se doter de cette mesure de protection, car le coût d'une installation anti-inondation performante et sécuritaire est très nettement inférieur aux dommages subis par les citoyens, les villes et gouvernements provinciaux.

Fabriqué en Allemagne selon les plus hauts standards de résistance notre produit est distribué au Canada sous le nom de commerce TMS-Transnational Marketing Services, propriété de Distribution GFS Canada Inc.. Nous avons en inventaire à Montréal l'équivalent de 2 kms de digues mais un délai de 6 semaines de livraison est à prévoir après épuisement de l'inventaire.

On peut voir ce produit innovant, efficace et à déploiement ultra-rapide à l'adresse suivante : www.citadelprotectionbarrier.com/

Notes sur Distribution GFS Canada Inc. :

Distribution GFS Canada Inc. est une compagnie privée constituée en 2012 et spécialisée dans la distribution de produits innovants au Canada. De par l'implication de son président, Monsieur Jean-François Cloutier LL.L auprès de JBS & COMPANY, (www.jbsandco.com) Distribution GFS Canada Inc. bénéficie d'occasions d'affaires uniques et exclusives dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de l'informatique et de la machinerie industrielle.

SOURCE TMS (Distribution GFS Canada Inc.)

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 11:43 et diffusé par :