Saint-Laurent demande le prolongement du REM à la gare VIA Rail / Exo





SAINT-LAURENT, QC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Lors de la séance générale tenue le 2 avril 2019, le conseil de Saint-Laurent a demandé à l'agglomération de Montréal et à la Caisse de dépôt de placement du Québec Infra (CDPQ Infra) que le concept original du Réseau express métropolitain (REM) soit modifié de façon à prévoir un prolongement entre la gare du REM localisée à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau (ADM) et la gare intermodale formée des gares Via Rail et Exo.

Citation

« L'arrivée du Réseau express métropolitain à Saint-Laurent permettra de développer la mobilité de nos résidents et travailleurs. Cette innovation majeure, pour être totalement réussie, doit être planifiée de manière à favoriser l'intermodalité avec tous les modes de transports existants. Nous demandons déjà depuis plusieurs mois le prolongement de la ligne orange jusqu'à la gare Bois-Franc pour desservir avec le REM les citoyens habitant l'ouest de l'A-15 et les travailleurs du pôle économique de l'ouest. Les citoyens du sud-ouest ne doivent pas être oubliés : ce serait l'objet de cette nouvelle connexion entre l'aéroport et la gare VIA Rail et Exo. Cela offrirait aussi un grand pôle intermodal de transport collectif autour de l'aéroport international qui, ainsi relié au service de train régional, concernerait toutes les régions du Québec. Ces développements correspondraient parfaitement à l'offre de mobilité durable que Saint-Laurent souhaite offrir comme territoire municipal durable. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Le projet de Réseau express métropolitain (REM) propose d'intégrer à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île (Sainte-Anne-de-Bellevue), la Rive-Nord (Deux-Montagnes) et l'aéroport Montréal-Trudeau au sein d'un seul réseau de métro léger entièrement automatisé de 67 km, incluant 26 stations et un service 20 heures par jour, 7 jours sur 7.

Les 5 stations à Saint-Laurent seront localisées au Technoparc, aux gares Bois-Franc, du Ruisseau et Montpellier ainsi qu'à la hauteur de l'A-40.

Le projet du REM comprendra une desserte par navettes électriques autonomes à haute fréquence entre l'ADM, le centre-ville de Montréal et des interconnexions avec le réseau de métro de Montréal. Cela devrait bénéficier aux passagers de l'aéroport et à ses employés. Néanmoins, le développement de l'aéroport entraîne un enjeu de fluidité de circulation avec un afflux potentiel supplémentaire de navetteurs, si aucun prolongement du REM n'existait jusqu'à la gare VIA Rail / Exo.

Les dirigeants d'ADM, de VIA Rail et la Cité de Dorval sont également favorables à ce prolongement du REM.

Liens connexes

Réseau express métropolitain (REM)

Aéroports de Montréal

Cité de Dorval

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ayant célébré son 125e anniversaire en 2018, Saint-Laurent est l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au coeur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 11:34 et diffusé par :