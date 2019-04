SynCardia annonce la promotion de Don Webber au poste de PDG et la désignation de Peter Spadaro au poste de président et directeur commercial





SynCardia poursuit son engagement consistant à investir dans son équipe de direction exécutive

TUCSON, Arizona, 3 avril 2019 /PRNewswire/ -- SynCardia Systems, LLC, fabricant de l'unique coeur artificiel total cliniquement prouvé et commercialement approuvé au monde, est ravie d'annoncer la promotion de Don Webber au poste de président-directeur général, ainsi que la désignation de Peter Spadaro au poste de président et directeur commercial.

Don Webber a rejoint SynCardia en 2018 au poste de directeur d'exploitation, dans le cadre duquel il dirigeait les opérations de fabrication, l'ingénierie, la qualité et la logistique de la chaîne d'approvisionnement de la gamme de produits SynCardia. Le leadership éprouvé de Don dans le cadre de ses fonctions de directeur d'exploitation a conduit à sa promotion en janvier 2019 au poste de président-directeur général (PDG). Il apporte une vaste expérience de direction de plus de 25 ans au sein de sociétés des sciences de la vie des secteurs public et privé. Avant de rejoindre SynCardia, Don exerçait les fonctions de directeur d'exploitation d'OptiScan depuis 2010. En outre, il a précédemment occupé le poste de vice-président des opérations de fabrication chez C.R. Bard, de vice-président des opérations chez EKOS Corporation, et de PDG de Mitralign. Il est titulaire d'une licence en technologies de génie industriel de l'Université d'État de New York, ainsi que d'un MBA de la Nova Southeastern University.

Peter Spadaro rejoint l'équipe de direction de SynCardia au poste de président et directeur commercial. Peter sera en charge de superviser les organisations mondiales de vente et de marketing, ainsi que de stimuler la croissance des ventes de la société. Il occupe ce nouveau poste depuis le 2 avril 2019 et dépend hiérarchiquement du PDG, Don Webber. Peter a débuté sa carrière au St. Jude Medical en tant que représentant des ventes dans la ville de New York. Au cours de sa carrière de près de 30 ans au St. Jude Medical, il a progressé au sein du département des ventes et du marketing de l'organisation, ayant occupé des postes de direction incluant celui de vice-président du marketing mondial, vice-président des ventes cardiovasculaires, et vice-président de la division Gestion du rythme cardiaque, pour n'en citer que quelques-uns. Peter rejoint SynCardia depuis son dernier poste de direction chez Medtronic en tant que directeur principal des ventes de la division chirurgie cardiaque. Il est titulaire d'une licence de l'Université Fordham.

Ensemble, Don et Peter apportent à SynCardia plus de 60 années d'expérience dans le domaine de la direction et de la gestion des dispositifs médicaux.

À propos de SynCardia Systems, LLC

Basée à Tucson, en Arizona, SynCardia commercialise l'unique coeur artificiel total commercialement approuvé au monde. Utilisé cliniquement depuis plus de 35 années et ayant fait l'objet de plus de 1 800 implants, le coeur artificiel total (CAT) temporaire de SynCardia est le CAT le plus largement utilisé et étudié au monde.

En parrainant, formant et soutenant plusieurs équipes médicales basées dans plus de 140 hôpitaux de transplantation et programmes autour de l'insuffisance cardiaque dans plus de 20 pays, SynCardia contribue à générer de meilleurs résultats pour les adultes et adolescents gravement malades, dont la meilleure chance de survie réside dans le remplacement total du coeur. Lorsque le don du coeur ne constitue pas une option disponible, SynCardia fournit un nouveau coeur sans faire attendre les patients souffrant d'insuffisance cardiaque en phase terminale, qui affecte les deux parties du coeur (insuffisance biventriculaire).

Contact avec les médias :

Kris Peiffer, kpeiffer@syncardia.com, (520) 618-1859

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/845808/SynCardia_Systems_Don_Webber_and_Peter_Spadaro.jpg

