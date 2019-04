Le Canada investit dans l'innovation en foresterie pour stimuler l'économie et créer de bons emplois





QUÉBEC, le 3 avril 2019 /CNW/ - Les investissements dans la recherche-développement ouvrent d'extraordinaires perspectives au secteur forestier et sont porteurs d'innovation technologique et de bons emplois pour nos citoyens. Pour cette raison, le budget 2019 prévoit une somme pouvant atteindre 91,8 millions de dollars (M$) sur trois ans à partir de 2020-2021 pour le Programme d'innovation forestière. L'investissement prévu aidera non seulement le secteur forestier canadien à poursuivre son travail d'innovation et sa croissance, mais aidera aussi les entreprises forestières du pays à adopter des technologies nouvelles et novatrices.

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a aujourd'hui souligné l'importance de cet engagement budgétaire lors de sa visite chez FPInnovations (bureau de Québec), le premier centre de recherche en importance au Canada dans le secteur forestier.

Le secrétaire parlementaire a également annoncé un investissement de 22,7 M$ pour aider FPInnovations à diversifier les marchés et à lutter contre les changements climatiques. L'investissement est ventilé comme suit :

plus de 20,4 M$ pour amener de nouveaux produits forestiers à l'étape de la commercialisation;

plus de 2,3 M$ pour soutenir un projet de recherche qui doit aider le secteur forestier canadien à protéger son accès aux marchés et à améliorer sa performance environnementale.

Ces investissements dans FPInnovations sont financés par le Programme d'innovation forestière de Ressources naturelles Canada, qui fait partie du Plan d'action sur le bois d'oeuvre. Le Programme promeut la recherche-développement sur de nouvelles technologies et de nouveaux produits dans le secteur forestier canadien.

Organisme sans but lucratif financé par le gouvernement du Canada, les provinces et le secteur privé, FPInnovations se spécialise dans la recherche et l'innovation en appui à la compétitivité du secteur forestier canadien.

« Notre gouvernement accorde de l'importance à l'innovation et tient à soutenir l'emploi dans la classe moyenne ainsi que le dynamisme des collectivités rurales et autochtones. En continuant de financer les programmes actuels d'innovation et de diversification du secteur forestier dans le budget 2019, nous aidons l'industrie canadienne des produits forestiers à accroître et à diversifier ses débouchés. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada



« FPInnovations se réjouit de cette annonce qui consolide l'appui du gouvernement à l'industrie forestière canadienne et assure la stabilité de ses activités. Cet engagement renouvelé pour les trois prochaines années stimulera la mise en place de stratégies innovantes tout en favorisant les partenariats industriels, et ce, sur l'ensemble de la chaîne de valeur forestière. »

Stéphane Renou

Président et chef de la direction, FPInnovations

