BAnQ et le CALQ proposent une nouvelle série de conférences qui donne la parole aux auteurs Marie Laberge, Michel Rabagliati et Michel Tremblay





MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) s'associent afin de proposer la nouvelle série de conférences Des arts et des lettres dont les trois premiers rendez-vous donneront la parole aux écrivains Marie Laberge, Michel Rabagliati et Michel Tremblay. Cette collaboration s'inscrit dans la foulée du 25e anniversaire du CALQ.

« Nous sommes heureux de célébrer le 25e anniversaire du CALQ en accueillant à BAnQ parmi les plus grandes signatures de notre littérature. Venez en grand nombre à leur rencontre comme ils et elles sont venus à nous par leurs oeuvres magnifiques », indique Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

Les conférences sont les suivantes :

Marie Laberge - La passion d'écrire

Jeudi 4 avril 2019

19 h

À l'Auditorium de BAnQ Vieux-Montréal, 535, avenue Viger Est, Montréal

Une rencontre avec l'auteure Marie Laberge. Du théâtre au roman, en passant par la saga historique, une vie d'écriture et de passion. La conférence sera suivie d'une période de questions et d'une séance de signature.

Michel Rabagliati - De graphiste à auteur de BD

Vendredi 10 mai 2019

19 h

À l'Auditorium de la Grande Bibliothèque

Michel Rabagliati révèle les secrets de son succès : ses influences, ses premiers pas, son expérience de l'univers de l'illustration, ses techniques narratives, le matériel qu'il utilise, etc. Venez rencontrer le père de la série Paul!

Michel Tremblay - Des mots pour le dire

Mardi 11 juin 2019

19 h

À l'Auditorium de la Grande Bibliothèque

Michel Tremblay est un livre ouvert. Il se raconte sans tabou ni pudeur. Venez rencontrer cet être d'exception. L'entretien sera suivi d'une période de questions.

Animation : Brian Myles, directeur du journal Le Devoir

L'entrée est libre pour ces activités. Il n'est pas possible de réserver une place : premier arrivé, premier servi.

La série Des arts et des lettres se poursuivra à l'automne 2019.

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. BAnQ a reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 11:01 et diffusé par :