CFSC-OPEC fière d'ajouter Cogeco à sa liste de donateurs interprovinciaux du programme OPE





MONTRÉAL, 03 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence ? Canada inc. (OPEC) a le plaisir d'accueillir Cogeco en tant que donateur de technologie interprovincial pour le programme Ordinateurs pour les écoles (OPE). Depuis 1993, ce programme du gouvernement du Canada a remis à neuf et distribué plus de 1,6 million d'ordinateurs à des écoles, des bibliothèques, des organismes à but non lucratif ainsi que des familles à faible revenu admissibles.



Ce partenariat confirme l'intention de Cogeco de faire le don de sa technologie usagée et exprime son soutien au programme OPE, qui vise à fournir un meilleur accès aux technologies pour les Canadiens menacés d'exclusion numérique. Ce partenariat pluriannuel et interprovincial aidera aussi à soutenir l'initiative Familles branchées du gouvernement du Canada, qui offre un accès à Internet pour 10 dollars par mois aux familles canadiennes à faible revenu. De plus, l'initiative offre un ordinateur gratuit aux bénéficiaires admissibles afin qu'ils puissent profiter davantage de cette offre.

« En s'engageant à donner de la technologie usagée au programme OPE, Cogeco se joint aux nombreuses marques nationales qui ont montré leur engagement pour l'inclusion numérique et le traitement équitable des populations canadiennes marginalisées, » a dit Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC. « Par ailleurs, le programme s'assure que les ordinateurs sont réutilisés, ce qui présente un avantage écologique considérable sur les options d'élimination et fournit une expérience en travail numérique aux stagiaires OPE partout au Canada. » Le programme OPE embauche plus de 300 jeunes stagiaires chaque année.

L'accès à Internet et un ordinateur peuvent jouer un rôle décisif dans la réussite scolaire, les opportunités d'emploi et l'appartenance à des communautés nuériques. L'accès apporté par le programme OPE aide à inclure des populations qui autrement pourraient se trouver de plus en plus à l'écart d'une économie qui se numérise.

« Chez Cogeco, nous sommes enthousiasmés par ce nouveau partenariat avec Ordinateurs pour l'excellence Canada, qui nous permet non seulement d'avoir un impact social positif auprès des familles canadiennes, mais aussi de donner une nouvelle vie à nos équipements technologiques usagés, » a dit Elizabeth Alves, vice-présidente, audit interne et gestion des risques, qui s'occupe de la fonction Responsabilité sociale de l'entreprise chez Cogeco. « Cela se lie à notre volonté de gérer nos déchets électroniques selon les normes sécuritaires et environnementales les plus élevées. »

Provenant du secteur public et d'entreprises telles que Cogeco, les dons de technologie aident OPE à réaliser ses impacts durables sur les plans environnemental, social et économique.

À propos du programme OPE

Ordinateurs pour les écoles est un programme national qui remet à neuf des appareils donnés par le gouvernement, des entreprises privées et des donateurs individuels afin d'être utilisés par des écoles, des bibliothèques, des organismes sans but lucratif, des communautés autochtones ainsi que par les familles à faible revenu admissibles.

À propos de CFSC-OPEC

Computers for Success ? Canada Inc. | Ordinateurs pour l'excellence ? Canada Inc. (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif fondée en 2005 et qui soutient les impacts des programmes du gouvernement du Canada en inclusion numérique et en développement économique. Les services de CFSC-OPEC reposent sur quatre piliers : marketing et communications, développement de partenariats, planification stratégique, et gestion de projets.

Contact

Julie Brouard

Gestionnaire, communications et partenariats

Ordinateurs pour les écoles ? Canada Inc.

julie.brouard@cfsc-opec.org

514 793 8073

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 11:00 et diffusé par :