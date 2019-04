ABN Amro choisit Temenos pour accélérer l'innovation continue -'Développement le matin, déploiement l'après-midi'.





Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui qu'ABN Amro a choisi sa solution Continuous Deployment, qui applique les principes DevOps et étend les opérations de Temenos DevOps aux environnements bancaires, pour accélérer leur vitesse de déploiement et pour lancer rapidement sur le marché des logiciels innovants et performants. Avec 22 équipes d'innovation au sein de la division Investment and Corporate Banking d'ABN Amro qui utilisent Temenos Continuous Deployment pour soutenir leurs méthodologies de développement agiles, la banque sera en mesure d'apporter les changements commerciaux plus rapidement et en toute sécurité au marché. En utilisant Temenos Continuous Deployment, ce processus répétable sera considérablement plus rapide et plus flexible et devrait augmenter de plus de 30% l'efficacité des tests et du déploiement en phase initiale. Temenos Continuous Deployment est fourni par Temenos en tant que service (SaaS) tout en réduisant le coût du déploiement.

Friso Westra, Head of IT Development Core Banking International chez ABN Amro, rejoindra Max Chuard, CEO de Temenos à la séance plénière d'ouverture du TCF pour évoquer l'utilisation de Continuous Deployment dans le but d'accélérer les innovations.

Le groupe bancaire, l'un des plus importants des Pays-Bas et client de longue date de Temenos, profite désormais de l'offre de Temenos Continuous Deployment pour permettre aux équipes de développeurs de développer, tester et déployer rapidement et indépendamment les changements, y compris le code de configuration et d'extension dans un environnement automatisé sûr, sécurisé et fiable. ABN Amro sera en mesure de fournir un nouvel environnement pour construire et tester ses innovations en quelques heures seulement. Le nombre de pipelines déployés et testés par jour devrait passer de 1 à 15 par jour. La banque envisage également de pouvoir augmenter les cycles d'essai de 100 fois, l'augmentation des essais se traduira par des versions automatisées de meilleure qualité et plus fréquentes.

En permettant une approche "développement le matin, déploiement l'après-midi", le temps nécessaire au développement, au test et à la publication des modifications logicielles est réduit de quelques semaines à quelques jours ou quelques heures, ce qui permet à la banque de déployer rapidement et de manière sûre et contrôlée le changement. Temenos Continuous Deployment offre un environnement libre-service où l'équipe de projet peut simplement et rapidement demander au besoin la création et la mise en place d'environnements de type production basés sur la configuration de la banque. Il permet de tester et de déployer automatiquement, de façon régulière et prévisible, les changements de logiciels de la banque et de Temenos.

ABN Amro a d'abord implémenté la plateforme Temenos T24 core banking - précurseur de Temenos T24 Transact - pour ses activités de banque commerciale en 2009, Temenos Payments Hub en 2012 et Temenos WealthSuite pour ses activités de banque privée internationale en 2015.

Friso Westra, Head of IT Development Core Banking International chez ABN Amro, a déclaré : "Grâce au produit innovant de déploiement continu de Temenos, nous pouvons gagner en agilité du produit et en temps de retour sur investissement, ce qui accélère la vitesse de l'innovation et accélère les changements commerciaux. Temenos Continuous Deployment doit fournir des niveaux élevés d'automatisation pour soutenir notre approche de développement agile. Le déploiement continu permettra à nos développeurs de se concentrer davantage sur la valeur de leurs livrables et de passer moins de temps à coordonner les tests et le déploiement avec les autres équipes."

Max Chuard, Chief Executive Officer de Temenos, a déclaré : "Je suis ravi qu'ABN Amro, un client de longue date, ait choisi notre produit Temenos Continuous Deployment SaaS, car la banque est à la pointe des outils et méthodologies DevOps pour accélérer sa vitesse de déploiement logiciel et son innovation métier. Nous entrons dans une nouvelle ère de services bancaires où les technologies d'API ouvertes évoluées, natives du cloud et agnostiques permettent à la banque de réduire considérablement le temps de déploiement et par conséquent les coûts."

Temenos lance également un centre d'excellence dédié au déploiement qui s'appuie sur les meilleures pratiques de plus de 1000 déploiements et utilise de nouveaux outils, processus agiles et méthodes pour réduire considérablement le coût du déploiement. Ce centre d'excellence aidera les banques à industrialiser le déploiement de leurs logiciels bancaires, en réduisant les coûts et les délais de mise sur le marché. Temenos a également lancé une nouvelle approche de mise en oeuvre, "Build and Renovate", qui permet aux grandes banques de construire rapidement une nouvelle pile entièrement numérique et de commencer à y migrer continuellement les produits et les clients depuis leur pile historique.

Temenos a récemment marqué une étape importante avec le lancement de Temenos Infinity - un produit de front office numérique révolutionnaire - et de Temenos T24 Transact, la nouvelle génération des services bancaires de base. Ces nouveaux produits démontrent une volonté d'innovation constante, s'appuyant sur 25 ans de fonctionnalités de 3 000 banques dans plus de 150 pays, avec les technologies et les conceptions les plus avancées en matière de cloud-native, de cloud-agnostic, d'API-first et de design-led.

À propos d'ABN Amro

ABN AMRO est une banque néerlandaise pour les particuliers, les entreprises et les clients privés. Nous sommes une banque axée sur les relations interpersonnelles, bien informée et avisée en matière numérique, active dans le nord-ouest de l'Europe et possédant une expertise dans des secteurs choisis à l'échelle mondiale. Notre objectif est d'offrir des services bancaires pour le meilleur, pour les générations à venir. Basée à Amsterdam, ABN AMRO emploie environ 19 000 personnes dans le monde.

Rendez-nous visite sur www.abnamro.com

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), qui a son siège à Genève, est le leader mondial des logiciels bancaires; la société collabore avec les banques et autres établissements financiers pour transformer leurs modes opératoires et les aider ainsi à rester à l'avant-garde d'un marché en évolution. Plus de 3 000 entreprises à travers le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des produits logiciels de front-office et de services bancaires de base, de paiements, de gestion de fonds et de gestion de patrimoine qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences régulières et sans friction et de gagner en excellence opérationnelle. Il est avéré que la rentabilité des clients de Temenos est supérieure à celle de leurs pairs : en moyenne et sur une période de sept ans, le rendement de leurs actifs a été supérieur de 31%, la rentabilité de leurs capitaux propres supérieure de 36% et leur ratio coût/revenus 8,6% plus faible que ceux des banques utilisant des applications héritées du passé. Pour plus d'informations, visitez le site www.temenos.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

