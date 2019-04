DPS Group et TRIA félicitent Moderna pour avoir obtenu le prix ISPE 2019 dans la catégorie installation du futur





L'installation de production pour le développement clinique conforme aux BPFa de Moderna remporte un prix dans une catégorie du programme de récompenses 2019 Facility of the Year (installation de l'année) de l'ISPE

BOSTON, 3 avril 2019 /PRNewswire/ -- DPS Group , un cabinet international privé de conseil, d'ingénierie, d'approvisionnement, de gestion de la construction et de validation au service des industries de processus de haute technologie, ainsi que son associé dans la conception, TRIA, un cabinet d'architecture fondé sur le partenariat et axé sur des organisations scientifiques et technologiques apportant de nouvelles découvertes sur le marché, sont fiers d'annoncer que leur projet d'une nouvelle installation de fabrication de développement clinique pour Moderna a gagné le prix ISPE 2019 Facility of the Year Award (FOYA, installation de l'année) dans la catégorie Facility of the Future (installation du futur).

Les prix Facility of the Year de l'ISPE représentent le plus important programme de prix internationaux récompensant l'innovation et la créativité pour les industries manufacturières pharmaceutiques et biotechnologiques. Annoncés aujourd'hui lors de la conférence européenne annuelle 2019 de l'ISPE à Dublin, en Irlande, les projets primés établissent la norme pour les installations pharmaceutiques du futur en faisant preuve d'excellence dans la conception, la construction et l'exploitation des installations. DPS et TRIA ont apporté des services de gestion de projet, de conception en matière d'architecture et d'ingénierie complets pour la nouvelle installation de fabrication clinique d'ARNm, d'une surface de 1 860 m2 de Moderna et conforme aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa), à Norwood, dans le Massachusetts.

Moderna est une société de biotechnologie de stade clinique pionnière des thérapeutiques et vaccins de l'ARN messager (ARNm) pour créer une nouvelle génération de médicaments pour les patients. L'installation de la société à Norwood offre la capacité de développer des matériaux pour les études précliniques, ainsi que des programmes de développement clinique de phase 1 et de phase 2. L'ISPE a sélectionné Moderna comme la gagnante du prix 2019 de la catégorie Facility of the Future pour son impact potentiel sur les patients par l'accélération de la livraison d'une nouvelle catégorie de médicaments.

« Nous sommes ravis d'avoir travaillé avec Moderna pour la réalisation fructueuse de cette nouvelle installation à la fine pointe de la technologie », a déclaré Frank Keogh, président-directeur général de DPS Group. « Il est extrêmement gratifiant de répondre à la vision de Moderna d'une installation optimisée pour le numérique, flexible et évolutive visant à développer des médicaments innovants pour les patients. DPS et TRIA félicitent chaleureusement Moderna pour avoir obtenu ce prestigieux prix ISPE de la catégorie Facility of the Future. »

À propos de DPS Group

DPS Group est une société internationale de conseil, d'ingénierie et de gestion de la construction au service des industries de haute technologie dans le monde entier. Rendez-vous sur : www.dpsgroupglobal.com.

À propos de TRIA

TRIA allie une profonde compréhension des besoins particuliers des organisations à vocation scientifique avec une expérience dans la création de lieux et d'espaces qui permettent à ces organisations d'atteindre leurs objectifs. Rendez-vous sur : https://tria.design.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/845428/DPS_TRIA_Moderna_Campus.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/717915/DPS_Logo.jpg

