Services financiers Innovation CIBC fournit à Geoforce un financement de fonds de roulement souple de 5 millions de dollars





DENVER, CO et PLANO, TX, le 3 avril 2019 /CNW/ - Services financiers Innovation CIBC a fourni un financement de fonds de roulement de 5 millions de dollars à Geoforce, un fournisseur mondial de solutions de suivi d'actifs de terrain. L'entreprise utilisera le capital emprunté pour accélérer la livraison de ses produits et réaliser ses stratégies de croissance de la clientèle.

Geoforce utilise des solutions matérielles et logicielles exclusives pour aider les entreprises dans les secteurs de l'énergie, du transport et des services à faire le suivi d'importants actifs partout dans le monde et à surveiller les déplacements et le rendement d'équipement dans des emplacements où il n'y a pas de réseau cellulaire.

« L'expertise approfondie qu'a Geoforce du secteur de l'énergie a contribué à son succès rapide, et l'équipe a démontré sa capacité à étendre ses solutions dans divers marchés, a indiqué Charlie Kelly, directeur général de Services financiers Innovation CIBC à Denver. Nous sommes heureux de constater que d'importantes entreprises dans les secteurs du transport, de la logistique et de l'agriculture se joignent à leur clientèle. »

Depuis son nouveau siège social à Plano, au Texas, Geoforce continue d'accroître sa présence à l'échelle mondiale, intégrant de nouveaux membres à son équipe dans des villes partout aux États-Unis, au Brésil et en Australie. De plus, elle a récemment fait l'acquisition de Cartasite, ce qui a donné lieu à la création d'une équipe de produits et de vente à Denver.

« Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec Services financiers Innovation CIBC, un partenaire financier souple dont la vaste expérience dans le secteur des technologies nous a permis d'établir la transaction, a affirmé James MacLean III, chef de la direction et fondateur, Geoforce. L'équipe a reconnu la valeur de nos solides revenus récurrents et de nos clients de premier ordre, et a accepté de concevoir une solution de crédit adaptée à notre entreprise. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Disposant de bureaux à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à Reston, à Toronto et à Vancouver, Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l'innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. L'équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.

À propos de Geoforce

Combinant une plateforme logicielle infonuagique avec de solides dispositifs de suivi GPS et des réseaux cellulaires et satellitaires mondiaux, les solutions de suivi et de repérage de Geoforce aident à mieux gérer les activités sur le terrain qui sont souvent chaotiques. Comptant plus de 800 clients qui font le suivi de plus de 100 000 actifs répartis dans plus de 70 pays, l'entreprise exploite le plus important réseau au monde d'équipement de terrain connecté au sein du secteur du pétrole et du gaz, et ses solutions sont utilisées dans de nombreux autres secteurs aux activités de terrain exigeantes, notamment l'agriculture, la construction, les mines, le transport et la logistique. Geoforce, dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, dispose de bureaux de recherche et développement à Bozeman, au Montana, et de bureaux de soutien et de ventes à Houston, au Texas, à Denver, au Colorado, à Arroyo Grande, en Californie, à Macaé, au Brésil, et à Melbourne, en Australie, et compte des professionnels des ventes et du service dans l'ouest du Texas, dans le sud de la Louisiane et en Ohio. Pour en savoir plus, visitez le site www.geoforce.com (en anglais seulement).

