Qwikcilver atteint 80 % de transactions répétées sur Woohoo grâce à CleverTap





Le leader de la technologie des cartes-cadeaux s'appuie sur ses stratégies omnicanales d'engagement et de rétention des utilisateurs

SAN FRANCISCO, 3 avril 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, plateforme de gestion du cycle de vie du client, a annoncé aujourd'hui que Qwikcilver, leader des technologies de cartes-cadeaux, avait réussi à générer des transactions répétées sur ses plateformes B2C www.woohoo.in et Woohoo Gifting App auprès de plus des trois quarts de sa clientèle grâce à des campagnes de marketing omnicanal efficaces.

Créée en 2006, la société Qwikcilver est le plus important fournisseur de services de bout en bout dans le domaine des cartes-cadeaux prépayées et compte parmi ses clients les plus grands noms du secteur de la vente au détail et des services d'Inde, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est et plus encore. La société est derrière neuf cartes-cadeaux physiques et électroniques sur dix vendues dans ces régions et gère une valeur de transaction brute annualisée de 1,5 milliard de dollars.

« Chez Qwikcilver, nous avons toujours été en mesure de réduire au minimum nos coûts de fonctionnement, tout en continuant à développer une technologie de haute qualité », a expliqué Pratap TP, cofondateur et directeur de Qwikcilver. Il a ensuite ajouté : « À cet égard, la suite de gestion du cycle de vie du client de CleverTap nous aide à mesurer l'impact réel de nos dépenses de marketing et à nous constituer une base de clients solide sans dépenser trop pour l'acquisition de clients. Avec CleverTap, nous avons pu voir jusqu'à 80 % des clients effectuer des transactions répétées sur www.woohoo.in et Woohoo Gifting App grâce à des campagnes d'engagement ciblées et personnalisées sur tous les canaux. »

Real Impact, le tableau de bord de mesure qu'a récemment lancé CleverTap, permet aux marques de mesurer l'impact consolidé à long terme de leurs campagnes marketing. Avec Real Impact, l'équipe de Qwikcilver sera en mesure d'attribuer le retour sur investissement de ses dépenses marketing à des indicateurs commerciaux clés tels que le revenu par utilisateur, la conversion, la rétention des utilisateurs, l'engagement, etc.

Anand Jain, cofondateur de CleverTap, a quant à lui déclaré : « Nous sommes fiers de travailler depuis plus de trois ans avec Qwikcilver et nous nous réjouissons de l'aventure qui les attend. » Il a par ailleurs ajouté : « Qwikcilver a réussi à atteindre une croissance phénoménale en innovant constamment tout en conservant un fonctionnement agile et économique. Alors que le marché international des cartes-cadeaux et des cartes de fidélité devrait atteindre 506 milliards de dollars d'ici 2025, je suis sûr que notre partenariat continuera de donner d'excellents résultats. »

À propos de CleverTap

CleverTap aide les marques grand public à conserver leurs utilisateurs à vie. Les équipes de développement utilisent les capacités d'automatisation, d'intelligence artificielle/apprentissage automatique et de personnalisation de CleverTap pour gérer et améliorer le cycle de vie du client en proposant une expérience la plus cohérente possible à travers l'ensemble des points de contact. Combinant de manière unique une plateforme de données unifiée, une segmentation et des informations automatisées et un engagement omnicanal, CleverTap permet aux marques d'optimiser les expériences client en temps réel et à grande échelle.

Plus de 8000 marques mondiales, dont Star, Sony, Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, BookMyShow et DealsPlus, font confiance à CleverTap pour les aider à créer un lien avec les utilisateurs et à développer leurs applications mobiles. CleverTap a des bureaux à San Francisco, à New York, à Londres, à Singapour, à Mumbai et à Bengaluru. Pour découvrir comment des entreprises de toutes tailles développent des relations plus fructueuses avec leurs clients, consultez la page clients . Pour plus d'informations sur CleverTap, consultez le site Web clevertap.com ou suivez CleverTap sur LinkedIn et Twitter .

À propos de Qwikcilver

Qwikcilver est le premier et plus important fournisseur de services de bout en bout dans le domaine des cartes-cadeaux prépayées et compte parmi ses clients de grands noms du secteur de la vente au détail et des services en Inde, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est ainsi que dans la région Australie/Nouvelle-Zélande, marché sur lequel il a récemment fait son entrée. Aujourd'hui, Qwikcilver et sa plateforme de gestion des transactions robuste, sécurisée et conforme aux normes bancaires sont derrière neuf cartes-cadeaux physiques et électroniques sur dix vendues.

Pour de plus amples informations, consultez le site Web de Qwikcilver.

