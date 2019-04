Le Groupe Heritage, dirigé par Manfredi Lefebvre, a réalisé un investissement majeur en échange d'une participation de 75% dans Bucksense Inc.





Bucksense est un prestataire de services américain qui possède des bureaux à New York, Madrid, Rome, et Mumbai, comprenant une plateforme programmatique destinée aux publicitaires et aux agences cherchant à apporter en interne le développement de la marque. Bucksense offre aux spécialistes du marketing le contrôle de l'achat des médias, grâce à une interface directe et simple. Creative Suite de Bucksense est l'une des premières solutions publicitaires créatives en libre-service au monde qui tire parti des données programmatiques. Les formats publicitaires appropriés permettent aux utilisateurs d'emprunter plusieurs pistes (changer de sujet, prendre un rendez-vous, se désinscrire, etc), tout ceci via une unité publicitaire unique, donnant lieu à des campagnes publicitaires intelligentes d'auto-apprentissage.

"La programmatique a changé la donne dans le secteur de la publicité en ligne et a drastiquement transformé, en mieux, la manière dont interagissent les publicitaires et les éditeurs," a déclaré M. Lefebvre. "La publicité programmatique est un outil extrêmement puissant en évolution constante, mais toutes ses facettes possèdent un dénominateur commun, l'efficacité. Chez Silversea nous avons commencé d'investir massivement dans la communication numérique il y a 6 ans. Silversea est l'un des pionniers de l'industrie des croisières et maintenant, notre société de portefeuille Heritage réalise cet investissement pour réaffirmer notre profonde conviction selon laquelle le monde numérique dans lequel nous vivons est un monde meilleur pouvant même être amélioré grâce à des plateformes telles Bucksense qui, en toute transparence, répondent aux exigences d'une clientèle de plus en plus sophistiquée," a-t-il poursuivi.

Cristian Carnevale, PDG et fondateur de Bucksense, a ajouté: "Bucksense a été fondé en 2012 car nous avions constaté que les marques devaient reprendre le contrôle de leurs dépenses publicitaires et de la qualité des publicités. La décision du Groupe Heritage de soutenir financièrement notre initiative garantit, selon moi, le fait que Bucksense va rapidement devenir une figure emblématique et révolutionnaire de l'industrie publicitaire programmatique."

Le Groupe Heritage est une société d'investissement dirigée par Manfredi Lefebvre qui investit dans plusieurs industries dont l'industrie du voyage, du divertissement et de l'hôtellerie, ainsi que d'autres activités diversifiées. Heritage a transformé Silversea Cruises, une entreprise familiale fondée par le père de Manfredi en 1994, en la société de croisière de luxe la plus prospère au monde, dotée d'une organisation globale, une flotte de 9 navires et 5 autres en construction/ commande. Heritage a vendu sa participation majoritaire dans Silversea à Royal Caribbean au cours de l'été 2018, sur la base d'une valeur d'entreprise de plus de 2 milliards de dollars et a récemment réinvesti une partie des fonds propres dans l'acquisition de 85% de ce qui est assurément considéré comme l'agence de voyage de luxe qui a le plus de valeur au monde, Abercrombie and Kent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

