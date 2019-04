Lancement d'une coalition unique en son genre pour stimuler l'innovation dans le domaine des soins pour animaux de compagnie





Mars Petcare présente Kinship

NEW YORK, 3 avril 2019 /PRNewswire/ --Mars Petcare, le leader mondial en matière de santé et de nutrition des animaux de compagnie, a annoncé le lancement de Kinship, une coalition unique en son genre qui vise à créer le futur des soins pour animaux de compagnie. Kinship développera de nouvelles entreprises en partenariat avec un large éventail de jeunes sociétés qui se consacrent aux animaux de compagnie et de collaborateurs du secteur. La coalition fournira un accès unique aux données, à la science et à l'expertise du secteur pour réaliser la promesse de transformation dans les domaines de la santé, de la nutrition et de la science.

«?Nous sommes ravis que notre nouvelle division mondiale, Kinship, devienne une plateforme de collaboration unique pour les entrepreneurs et les innovateurs afin de créer de nouveaux produits et services qui répondent à notre objectif : "Un monde meilleur pour les animaux de compagnie"?», a déclaré Poul Weihrauch, président de Mars Petcare. «?Les données, la science et les technologies connectées offrent des possibilités extraordinaires. Associez-les à la vaste portée, aux ressources et aux capacités de base d'un leader mondial du secteur comme Mars, et ensemble, nous pouvons créer une puissante force pour transformer les soins pour animaux de compagnie.?»

Kinship se concentrera sur les opportunités de transformation, et notamment :

Soins de santé : alors que la demande d'options de soins et de traitements nouveaux et innovants pour les animaux de compagnie ne cesse de croître, Kinship et ses partenaires chercheront de nouvelles façons pour que la science et la technologie fournissent aux propriétaires d'animaux de compagnie des options de soins plus accessibles, efficaces et personnalisées pour répondre aux besoins uniques de leurs animaux.

alors que la demande d'options de soins et de traitements nouveaux et innovants pour les animaux de compagnie ne cesse de croître, Kinship et ses partenaires chercheront de nouvelles façons pour que la science et la technologie fournissent aux propriétaires d'animaux de compagnie des options de soins plus accessibles, efficaces et personnalisées pour répondre aux besoins uniques de leurs animaux. Nutrition : compte tenu de la relation unique entre l'alimentation et la santé et des opportunités émergentes pour des solutions nutritionnelles individualisées, Kinship travaillera avec ses partenaires pour trouver de nouvelles façons de soutenir la santé des animaux par le biais de la nutrition.

compte tenu de la relation unique entre l'alimentation et la santé et des opportunités émergentes pour des solutions nutritionnelles individualisées, Kinship travaillera avec ses partenaires pour trouver de nouvelles façons de soutenir la santé des animaux par le biais de la nutrition. Science : pendant des années, les maladies des animaux de compagnie sont passées inaperçues alors que de meilleures données et solutions de diagnostic auraient pu permettre de les prévoir, voire de les éviter. En appliquant les nouvelles découvertes dans de nombreux domaines scientifiques allant de la biologie du microbiome à l'apprentissage automatique, la coalition de partenaires Kinship travaillera avec des experts pour mettre au jour des moyens de contribuer à changer les soins pour les animaux de compagnie par le biais de la science.

«?Notre ambition pour Kinship est de réunir les esprits les plus brillants et les entreprises les plus audacieuses du secteur des soins pour animaux de compagnie, un secteur qui pèse 100 milliards de dollars?», a déclaré Leonid Sudakov, président de Kinship. «?Nous voulons que Kinship devienne une plateforme unique de collaboration, où les fondateurs, les innovateurs et les partenaires du secteur se connecteront pour partager leurs ambitions, accéderont aux meilleurs talents et à la meilleure expertise, et s'engageront à révéler les opportunités les plus palpitantes pour l'avenir des soins pour animaux de compagnie.?»

Kinship s'appuiera sur sa plateforme de collaboration unique pour créer des entreprises telles que Whistle Labs, sur une mission qui vise à célébrer la vie avec les animaux de compagnie et à rendre la possession d'animaux plus facile et plus intelligente, ou encore Wisdom Health, le leader mondial dans le domaine de la génétique des animaux de compagnie. L'objectif de Kinship sera aussi d'impliquer les partenaires dans des initiatives de transformation telles que Pet Insight Project, la plus grande étude jamais réalisée sur la santé des animaux de compagnie. Ceux qui cherchent à s'associer à Kinship peuvent explorer différentes opportunités :

Soutien financier : Kinship offrira diverses approches d'investissement, notamment Pet Project, un événement de présentation en direct conçu pour les entrepreneurs désireux de se lancer dans le secteur des soins pour animaux de compagnie?; Leap Venture Studio, le premier accélérateur d'entreprises en démarrage axées sur la transformation des soins pour animaux de compagnie, et Companion Fund, un fonds de capital de risque de 100 millions de dollars qui fournit le capital de croissance et le soutien nécessaires aux entrepreneurs qui répondent aux besoins des animaux de compagnie, de leurs propriétaires et des professionnels.

Données et éléments de connaissance : Kinship Data & Analytics s'associera pour soutenir le développement d'une nouvelle science, pour découvrir des modèles de santé et de comportement des animaux de compagnie, pour identifier et analyser les domaines clés en matière de besoin et de demande des animaux de compagnie et de leurs propriétaires, conduisant au développement de nouveaux produits et services qui répondent mieux à ces besoins.

Une expertise et un mentorat à la fine pointe du secteur : les partenaires de Kinship auront accès aux meilleurs experts du secteur à travers Kinship et Mars Petcare, dans les domaines de la science, de l'innovation, de la recherche et du développement, des données, de la gestion des produits et d'autres domaines d'expertise pour les aider à concrétiser leur vision.

Pour plus d'informations sur Kinship ou pour explorer un partenariat, consultez notre plateforme en ligne ou visitez Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ou Slack.

À propos de Kinship Partners, LLC

Les progrès de la science, de la technologie, de la santé et de la nutrition offrent l'occasion de transformer le secteur des soins pour animaux de compagnie, secteur qui vaut plus de 100 milliards de dollars. Avec des capacités à la pointe du secteur en matière de données et d'analyse, un fonds de capital risque de 100 millions de dollars et un programme d'accélérateur de jeunes entreprises innovant, un ensemble unique d'entreprises technologiques comme Whistle et Wisdom Health, Kinship est en train de bâtir la première coalition de partenaires de ce genre pour transformer l'avenir des soins pour animaux de compagnie. Kinship est une division commerciale de Mars Petcare, le leader mondial de la santé, de la nutrition et des services pour animaux de compagnie, tournée vers un seul objectif : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Suivez @kinshipco pour en savoir plus.

À propos de Mars Petcare

Appartenant à Mars, Incorporated, une entreprise familiale avec plus d'un siècle d'histoire dans la fabrication de produits divers et la prestation de services pour les personnes et les animaux de compagnie qu'ils aiment, les 85 000 associés de Mars Petcare sont tournés vers un seul but : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Avec 75 ans d'expérience, notre portefeuille de près de 50 marques répond aux besoins en matière de santé et de nutrition des animaux de compagnie du monde entier, notamment avec les marques PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTROtm, GREENIEStm, SHEBA®, CESAR®, IAMStm et EUKANUBAtm ainsi que le Centre WALTHAM pour la nutrition des animaux de compagnie qui fait progresser la recherche dans le domaine de la nutrition et de la santé des animaux de compagnie depuis plus de 50 ans. Mars Petcare est également l'un des principaux prestataires de soins vétérinaires par le biais d'un réseau de plus de 2 000 hôpitaux pour animaux de compagnie, et notamment BANFIELDtm, BLUEPEARLtm, PET PARTNERStm, VCAtm, Linnaeus et AniCura. Nous sommes également actifs dans le domaine de l'innovation et de la technologie pour animaux de compagnie, avec WISDOM PANELtm, le dépistage génétique de la santé et les tests ADN des chiens, WHISTLEtm, le traqueur GPS pour chiens, l'accélérateur LEAP VENTURE STUDIO et des programmes COMPANION FUNDtm qui encouragent l'innovation et la disruption dans le secteur des soins pour animaux de compagnie. En tant qu'entreprise familiale et guidés par nos principes, nous sommes privilégiés de pouvoir nous battre pour ce en quoi nous croyons?; et nous choisissons de nous battre pour : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/845578/Mars_Petcare_Kinship.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/845579/Mars_Petcare.jpg

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 09:40 et diffusé par :