Un fleuron québécois au 15e rang mondial des plus importantes firmes de relations publiques





AVENIR GLOBAL, la plus importante Firme mondiale de communication de propriété canadienne, acquiert la firme européenne Hanover

MONTRÉAL et LONDRES, le 3 avril 2019 /CNW/ - AVENIR GLOBAL, la société montréalaise de portefeuille et de gestion de cabinets de relations publiques, principalement connue au Canada sous sa compagnie opérante Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, annonce aujourd'hui l'acquisition de l'une des plus grandes firmes indépendantes de relations publiques au Royaume-Uni, Hanover.

Fondée à Londres en 1998 par son chef de la direction, Charles Lewington, Hanover conseille des entreprises internationales pour les aider à renforcer leur notoriété et consolider leur réputation. La firme compte 163 employés à Londres, Bruxelles, Dublin, Dubaï et Abou Dhab?. Parmi ses clients figurent Goldman Sachs, Airbus, Microsoft, Apple, Warner Media, Sky, Lucozade Ribena Suntory, Premier League, Tata Steel, Lilly, Novartis, BMS, Roche et Takeda. Le groupe Hanover comprend également la division de communication créative, The Playbook, et une division en marques et en culture, Multiple.

«?Notre objectif est de bâtir un puissant regroupement des meilleures firmes en communication spécialisée qui offrent une valeur inégalée à leurs clients. Nos transactions avec TMX Equicom (2015) et Octane (2018) au Canada, SHIFT Communications (2016) et Padilla (2018) aux États-Unis, Madano Partnership (2013), Cherry (2018) et maintenant Hanover (2019) en Europe répondent parfaitement à ce plan. AVENIR GLOBAL compte dorénavant 1?000 employés dans 25 marchés à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient. Avec des revenus annualisés de 225 M$ CA, la Firme se hisse dans le top 15 des plus importantes firmes de relations publiques?», a indiqué Jean-Pierre Vasseur, président et chef de la direction d'AVENIR GLOBAL.

«?Hanover est hautement respectée comme l'une des meilleures firmes au monde et elle est en croissance, ce qui vient satisfaire nos ambitions. L'entente vient asseoir notre leadership en Europe et au Moyen-Orient ainsi que dans des secteurs clés tels que la santé, les affaires publiques, la communication financière et les relations avec les investisseurs.?»

AVENIR GLOBAL était déjà représentée en Europe par la firme de spécialistes du secteur de la santé AXON Communications, qui comprend des bureaux à Londres, Copenhague, Zoug, Brighton, New York et Toronto, par l'agence de création indépendante dans le domaine de la santé Cherry ainsi que par la firme-conseil stratégique Madano.

Dans le secteur de la santé, avec l'addition de Hanover, AVENIR GLOBAL emploie aujourd'hui 300 communicateurs spécialisés qui allient des compétences en relations publiques, en gestion de la réputation, en gestion de crise et d'enjeu, en communication médicale, en soutien aux essais cliniques, en communication marketing, en accès au marché et en communication interne. Nos marques opérantes travaillent pour plusieurs des plus grands noms du secteur pharmaceutique et des appareils médicaux, ainsi que pour des fournisseurs de soins de santé, des entreprises de technologie médicale et des organisations de défense des droits des patients.

La Firme possède également une expertise reconnue des deux côtés de l'Atlantique en alimentation, énergie et services financiers et dans les disciplines de la gestion de la réputation, des affaires publiques, la gestion de crise et d'enjeu, la communication financière et les relations avec les investisseurs.

Soulignons que le Fonds de solidarité FTQ et la Banque de Montréal ont assuré le financement transfrontalier pour cette transaction.

À propos d'AVENIR GLOBAL

AVENIR GLOBAL est une société de portefeuille et de gestion montréalaise avec une approche d'exploitation active et directe à l'égard de ses investissements. AVENIR GLOBAL est un puissant regroupement de firmes de communication spécialisée qui compte 1?000 employés dans des bureaux dans 25 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et se classe dans le top 15 des plus grandes firmes de communication au monde.

Au Canada, AVENIR GLOBAL détient le Cabinet de relations publiques NATIONAL, la plus importante firme de relations publiques au pays, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, qui inclut NATIONAL Marchés des capitaux, le chef de file de l'industrie des relations avec les investisseurs et des services de communication financière. Aux États-Unis, AVENIR GLOBAL détient SHIFT Communications, une agence de communication intégrée axée sur les données, et la compagnie de relations publiques et de communication Padilla, laquelle regroupe également les services-conseils en gestion de marque de Joe Smith, les experts de l'alimentation et de la nutrition chez FoodMinds ainsi que les maîtres de la recherche chez SMS Research Advisors. En Europe, AVENIR GLOBAL détient le cabinet-conseil en communication stratégique Madano à Londres et Hanover, l'un des principaux cabinets-conseils en communication stratégique et en affaires de l'ÉMÉA, avec des bureaux à Londres, Bruxelles, Dubaï et Abou Dhab?, lequel rassemble également la division de communication créative The Playbook et la division en marques et en culture Multiple. Le réseau AVENIR GLOBAL comprend aussi les experts dans le secteur de la santé chez AXON Communications, avec des bureaux à Toronto, aux États?Unis, au Royaume-Uni et en Europe et l'agence de création du secteur de la santé Cherry à Londres.

AVENIR GLOBAL fait partie du Groupe conseil RES PUBLICA.

À propos de Hanover

Hanover est l'un des principaux cabinets-conseils en communication stratégique et en affaires publiques en Europe, avec des bureaux à Londres, Bruxelles, Dublin, Dubaï et Abou Dhab?. Le groupe Hanover comprend également la division de communication créative The Playbook et la division Multiple, spécialisée en marques et en culture qui aide les challengers technologiques et les acteurs de changement dans les entreprises à définir leur objectif, à motiver leurs employés et à créer des plateformes de croissance.

Le groupe Hanover emploie 163 personnes à temps plein en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 19 M£ en 2018. Il a enregistré une croissance constante de 25 % de son chiffre d'affaires ces quatre dernières années et prévoit de doubler la taille de la société d'ici 2022.

Hanover fournit une gamme complète de services de communication à ses clients dans les domaines de la santé, des services financiers, de la technologie, des médias, de l'énergie, des produits de grande consommation, de l'industrie et du sport. Sa liste de clients de premier ordre comprend Goldman Sachs, Airbus, Microsoft, Warner Media, Sky, Lilly, Lucozade Ribena Suntory, Tata Steel, Novartis, BMS, Roche et Takeda.

Hanover est maintenant une compagnie d'AVENIR GLOBAL.

