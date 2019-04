Transformation de l'ancien hôtel de ville de LaSalle - La création d'un nouveau lieu culturel dans l'arrondissement se concrétise





MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le projet de mise en valeur de l'ancien hôtel de ville de LaSalle, situé au 13, avenue Strathyre, se concrétise encore davantage, alors que le comité exécutif de la Ville de Montréal vient d'approuver l'émission d'un permis de construction afin de permettre la transformation du bâtiment. Permettant de doter l'arrondissement d'un lieu fort de diffusion, l'agrandissement et la rénovation de ce bâtiment patrimonial est complémentaire à la rénovation récente du moulin Fleming et permettra la réalisation d'un véritable pôle culturel.

« Le changement de vocation de l'ancien hôtel de ville de LaSalle permettra aux citoyens de se réapproprier ce lieu historique et patrimonial si important. Ce nouvel équipement culturel sera définitivement ancré dans un contexte contemporain, offrant au nouveau centre une identité qui lui est propre et qui le démarque. La Ville de Montréal est fière d'appuyer ce projet exceptionnel qui deviendra une richesse pour l'ensemble de la population montréalaise », a mentionné M. Benoit Dorais, président du comité exécutif et responsable des finances, des ressources humaines, des affaires juridiques, de l'évaluation foncière, de la gestion et de la planification immobilière.

« Ce projet est porteur pour l'arrondissement de LaSalle. L'ancien hôtel de ville, situé tout près du moulin Fleming, transformera le secteur en un pôle culturel important à LaSalle en accueillant différentes associations culturelles. La création de ce nouveau lieu permettra d'accueillir la collection d'oeuvres d'art de l'arrondissement et développer des activités liées au patrimoine », a déclaré Manon Barbe, mairesse de l'arrondissement de LaSalle.

Occupé pendant plus de 70 ans comme hôtel de ville, cette icône laSalloise, symbole d'un lieu civique unique, également désigné sous le nom de Maison Brunning, a fait l'objet d'un énoncé patrimonial. En effet, le Conseil de l'arrondissement de LaSalle, son comité consultatif d'urbanisme et le Conseil du patrimoine de Montréal ont émis des avis favorables concernant le projet de transformation du bâtiment. Ainsi, les interventions de rénovation et de restauration lui redonneront ses caractéristiques de 1953, époque où le caractère civique du bâtiment a été confirmé. Le projet, alliant patrimoine et caractère contemporain, permettra de marquer la nouvelle vocation culturelle de ce lieu phare. Les travaux de démolition sélective et de décontamination doivent débuter en 2019, en vue d'un réaménagement dès 2020, et d'une ouverture au public en 2021.

