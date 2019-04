L'Aéroport Billy Bishop de Toronto une fois de plus désigné par Skytrax comme l'un des meilleurs aéroports au monde





Pour la sixième année, YTZ remporte l'un des prestigieux prix de Skytrax

TORONTO, le 3 avril 2019 /CNW/ - L'Aéroport Billy Bishop a été désigné comme l'un des meilleurs aéroports au monde lors de la remise des World Airport Awards de Skytrax, les plus importants prix pour aéroports internationaux, attribués en fonction du vote de près de 14 millions de passagers dans le monde entier. L'Aéroport Billy Bishop a été classé 10e meilleur aéroport au monde dans la catégorie moins de 5 millions de passagers - c'est la 6e fois que cet aéroport de la ville de Toronto remporte l'un des prix annuels prestigieux décernés par Skytrax.

Les Prix de 2019 ont été attribués en tenant compte des résultats des questionnaires sur les aéroports remplis par des millions de passagers aériens représentant plus d'une centaine de nationalités et transitant par 550 aéroports du monde entier. Les voyageurs interrogés dans le cadre de ce sondage indépendant continuent à désigner l'Aéroport Billy Bishop comme l'un des meilleurs aéroports; il a en effet obtenu une excellente note en regard de 39 indicateurs clés de performance, incluant la rapidité de l'enregistrement, la facilité d'accès à l'aérogare, mais aussi la courtoisie et l'efficience du personnel.

« C'est un immense honneur de voir notre aéroport désigné comme l'un des meilleurs aéroports au monde à l'occasion de la remise des World Airport Awards de Skytrax, a déclaré Geoffrey Wilson, PDG de PortsToronto - la société qui détient et exploite l'Aéroport Billy Bishop. Cette reconnaissance qui nous est accordée par Skytrax pour la sixième année en dit long sur l'équipe de notre aéroport et sur ses partenaires, et met en lumière notre engagement commun à l'égard de l'excellence du service à la clientèle et de l'expérience des passagers à l'Aéroport Billy Bishop. Ce classement au niveau international témoigne de la qualité du service fourni par cet aéroport à ses passagers, et de l'intérêt qu'il présente pour Toronto en tant qu'importante porte sur le monde située à seulement quelques pas du centre-ville. »

L'Aéroport Billy Bishop s'est vu décerner une série de prix déterminés par les passagers. Il a notamment été nommé parmi les meilleurs aéroports du monde et d'Amérique du Nord par le Conseil international des aéroports (ACI) d'Amérique du Nord, qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports. L'Aéroport Billy Bishop a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler, et a pour la cinquième année consécutive été désigné par Private Fly comme l'un des 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde.

Pour en savoir plus sur les World Airport Awards 2019 de Skytrax, rendez-vous à l'adresse suivante : www.worldairportawards.com.

À propos des World Airport Awards de Skytrax

Les World Airport Awards, les plus prestigieuses distinctions dans l'industrie aéroportuaire, prennent en compte les votes des voyageurs dans le cadre du plus important sondage mondial annuel sur la satisfaction de la clientèle aéroportuaire. Le processus du sondage et celui de la remise des prix sont indépendants et libres de toute influence des aéroports. Les World Airport Awards, bien connus sous le nom de Passengers Choice Awards, sont une référence mondiale d'excellence aéroportuaire.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (https://www.billybishopairport.com/accueil).

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB) et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est reconnu pour offrir une expérience de voyage, une efficacité et un service à la clientèle uniques. Il a remporté plusieurs prix déterminés par les passagers et a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports du monde et d'Amérique du Nord à la fois par le Conseil international des aéroports (ACI), qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, et par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards. L'Aéroport Billy Bishop a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler, et a pour la cinquième année consécutive été désigné par Private Fly comme l'un des 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde.

À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2018; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 11 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

