Microsoft et BMW Group lancent le projet Open Manufacturing Platform





Les sociétés se sont associées pour une nouvelle initiative visant à stimuler le développement ouvert de l'IdO industriel et contribuer à la croissance d'une communauté afin de bâtir de futures solutions industrielles 4.0

- Un cadre technologique et une communauté ouverte partageront des solutions d'usine intelligentes dans les secteurs de l'automobile et équipementier, afin d'accélérer considérablement les futurs développements en matière d'IdO industriel.

- En utilisant des cas pratiques issus de l'industrie et des exemples de code, les membres de la communauté et les partenaires auront la capacité de développer leurs propres services et solutions.

- Se basant sur la plateforme Cloud d'IdO industriel Microsoft Azure, le projet Open Manufacturing Platform (Plateforme manufacturière ouverte) est destiné à fournir une architecture de référence avec des composants open source basés sur des normes industrielles ouvertes et un modèle de données ouvert.

- À la fin de l'année 2019, l'objectif sera de disposer d'un ensemble initial de quatre à six partenaires en place et d'un minimum de 15 cas pratiques déployés dans des environnements de production sélectionnés.

- Des équipementiers et des fournisseurs seront encouragés à rejoindre la communauté, y compris des sociétés en dehors de l'industrie automobile.

HANOVRE, Allemagne, 3 avril 2019 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du salon Hannover Messe, Microsoft Corp. et BMW Group ont annoncé ce jour une nouvelle initiative communautaire pour permettre une innovation plus rapide et plus rentable dans le secteur équipementier, où, de nos jours, la production et la rentabilité peuvent être entravées par des systèmes complexes et propriétaires qui créent des silos de données et ralentissent la productivité. Le projet Open Manufacturing Platform (OMP) est conçu pour éliminer ces obstacles par la création d'un cadre technologique ouvert et d'une communauté intersectorielle. L'initiative devrait soutenir le développement de solutions d'usine intelligente qui seront partagées par les participants OMP dans le secteur automobile et des secteurs équipementiers plus larges. L'objectif est d'accélérer sensiblement les futurs développements de l'IdO industriel, de raccourcir les délais de valorisation et d'améliorer l'efficacité de la production, tout en relevant les défis industriels les plus courants.

Se basant sur la plateforme Cloud d'IdO industriel Microsoft Azure, le projet OMP est destiné à fournir une architecture de référence aux membres de la communauté, avec des composants open source basés sur des normes industrielles ouvertes et un modèle de données ouvert. En plus de favoriser la coopération, cette plateforme est conçue pour débloquer et standardiser les modèles de données qui permettent des scénarios d'analyse et d'apprentissage machine, données qui sont traditionnellement gérées dans leurs propres systèmes. En employant des cas pratiques et des exemples de codes industriels, les membres de la communauté et autres partenaires auront la capacité de développer leurs propres services et solutions, tout en conservant le contrôle sur leurs données.

« Microsoft coopère étroitement avec BMW Group pour transformer l'efficacité de la production numérique dans l'ensemble du secteur », a déclaré Scott Guthrie, vice-président exécutif chez Microsoft Cloud + AI Group. « Notre engagement envers la création d'une communauté ouverte permettra de créer de nouvelles opportunités de collaboration sur l'ensemble de la chaîne de valeur manufacturière. »

Comptant actuellement plus de 3000 machines, robots et systèmes de transport autonomes connectés à la plateforme d'IdO de BMW Group, qui s'appuie sur les capacités de Microsoft Azure en matière de Cloud, d'IdO et d'intelligence artificielle, BMW Group prévoit de fournir des cas pratiques initiaux pertinents à la communauté OMP. Comme exemple, on peut citer l'utilisation par l'entreprise, depuis deux générations, de la plateforme IdO de son système de transport autonome dans l'usine BMW Group de Regensburg (Allemagne), l'un des 30 sites de production et d'assemblage de BMW Group dans le monde. Ce cas pratique a permis à BMW Group de fortement simplifier ses processus logistiques par la coordination centrale de son système de transport, créant ainsi une plus grande efficacité logistique. À l'avenir, ce cas pratique, parmi d'autres comme les boucles de rétroaction numériques, la gestion de la chaîne d'approvisionnement numérique et la maintenance prédictive, sera mis à disposition de la communauté OMP et, par conséquent, sera davantage développé au sein de celle-ci.

« Maîtriser la tâche complexe consistant à produire des produits haut de gamme personnalisés demande des solutions informatiques et logicielles innovantes », a dit Oliver Zipse, membre du conseil de gestion de BMW AG, Production. « L'interconnexion des sites et des systèmes de production, tout comme l'intégration sécurisée des partenaires et des fournisseurs sont particulièrement importantes. Nous faisons confiance au Cloud depuis 2016 et développons constamment de nouvelles approches. La prochaine étape passant par le projet Open Manufacturing Platform, nous souhaitons que nos solutions soient disponibles pour d'autres sociétés afin d'exploiter ensemble notre potentiel et assurer une position forte sur le marché à long terme. »

Le projet OMP constitue la prochaine étape de partenariat technologique à long terme entre BMW Group et Microsoft, un engagement mutuel à l'égard de l'innovation, créant des possibilités de réussite collective à l'échelle du secteur. Grâce au projet OMP, les membres de la communauté auront plus d'occasions de débloquer le potentiel de leurs données, leur permettant de construire et d'intégrer des solutions industrielles plus rapidement et en toute sécurité et, en retour, de bénéficier de la contribution d'autres organisations tout en apprenant d'elles.

Le projet OMP sera conçu pour résoudre les défis industriels les plus courants, comme la connectivité des machines et l'intégration de systèmes sur site. Cela rendra plus facile la réutilisation de solutions logicielles parmi les fabricants d'équipements d'origine (OEM), les fournisseurs et autres partenaires, réduisant ainsi considérablement les coûts de réalisation. Par exemple, une norme robotique basée sur ROS pour les systèmes de transport autonomes dédiés à la production et la logistique sera fournie à l'OMP pour que chacun puisse l'utiliser. Le projet OMP sera compatible avec l'architecture actuelle de référence Industry 4.0, qui s'appuie sur la norme d'interopérabilité industrielle OPC UA.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'industrie équipementière », a déclaré Stefan Hoppe, président et directeur général d'OPC Foundation. « L'utilisation de normes industrielles internationales, comme l'OPC UA dans la communauté OMP permet aux équipementiers, aux fabricants de machines et aux fournisseurs d'intégrer leurs équipements et systèmes existants, de manière efficace et sûre. Pendant longtemps, les sociétés ont favorisé des écosystèmes exclusifs, fermés ; l'engagement d'OMP pour ouvrir le développement influencera le secteur équipementier de demain. »

La plateforme sous-jacente continuera à évoluer en même temps que les exigences en matière de manufacture, afin d'intégrer certaines innovations, en particulier dans les domaines de l'analytique, de l'intelligence artificielle et des boucles de rétroaction numérique.

La communauté élargie de l'OMP est en cours de formation et le recrutement d'autres partenaires est également en vigueur. Le conseil consultatif du projet OMP devrait être opérationnel avec un ensemble initial de quatre à six partenaires en place et un minimum de 15 cas pratiques déployés dans des environnements de production choisis, avant la fin de l'année 2019. Les deux partenaires initiaux, Microsoft et BMW Group, encouragent d'autres équipementiers et fournisseurs, y compris des sociétés en dehors de l'industrie automobile, à rejoindre la communauté.

À propos de BMW Group

BMW Group est le leader mondial des constructeurs d'automobiles et de motos du segment premium avec ses marques BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorrad et fournit également des services financiers haut de gamme et de la mobilité. Le réseau de production de BMW Group comprend 30 sites de production et d'assemblage répartis dans 14 pays et compte sur un réseau de vente implanté dans plus de 140 pays.

En 2018, BMW Group a vendu 2,490 millions d'automobiles et plus de 165 000 motos à travers le monde. Le résultat avant impôts pour l'année 2018 s'est établi à plus de 9,815 milliards d'euros, portant le chiffre d'affaires à 97,48 milliards d'euros. Au 31 décembre 2018, BMW Group employait 134 682 personnes.

Le succès de BMW Group a toujours été dû à une vision à long terme et une action responsable. L'entreprise a inscrit dans sa stratégie la durabilité écologique et sociale tout au long de sa chaîne de valeur, la pleine responsabilité du constructeur vis-à-vis des produits et l'engagement à préserver les ressources.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique pour ouvrir une nouvelle ère : celle du Cloud intelligent et de la périphérie intelligente. Sa mission consiste à donner à chaque entreprise et à chaque individu de la planète les moyens d'aller plus loin.

