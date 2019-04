Avis aux médias - Richelieu invite les membres des médias et de la communauté financière à son assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Richelieu (TSX: RCH) tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires le jeudi 4 avril 2019 à 10h30 à l'hôtel Novotel , 2599, boulevard Alfred-Nobel, Ville Saint-Laurent.

La direction commentera la performance de l'exercice 2018 et du premier trimestre de 2019, et présentera les perspectives pour l'exercice en cours.

Chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires, Richelieu dessert une clientèle de plus de 80 000 entreprises - fabricants, détaillants et grandes chaînes de rénovation - et son réseau compte 75 centres en Amérique du Nord.

