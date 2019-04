Lancement du programme de recyclage Weleda au Canada en partenariat avec TerraCycle





TORONTO, le 3 avril 2019 /CNW/ - La marque européenne de produits de soins personnels et de beauté Weleda s'est associée à TerraCycle® en vue d'offrir aux consommateurs une méthode simple de recyclage des emballages de l'ensemble de la gamme de produits Skin Food, notamment les nouveaux produits Skin Food Crème nourrissante légère, Skin Food Beurre pour le corps et Skin Beurre pour les lèvres.

« Notre valeur fondamentale est l'équilibre entre ce que nous empruntons à la nature et ce que nous lui redonnons, a déclaré Rob Keen, chef de la direction de Weleda en Amérique du Nord. Ce respect de la nature fait partie de notre ADN et guide tout ce que nous faisons, depuis nos pratiques en matière d'agriculture biodynamique qui permettent d'éliminer du carbone de l'atmosphère, jusqu'à nos installations de fabrication en France, en Allemagne et en Suisse qui utilisent de l'énergie provenant de sources entièrement renouvelables. De plus, nous misons sur un approvisionnement en ingrédients judicieux et des partenariats basés sur l'éthique qui préservent l'énergie vitale et l'efficacité de nos produits. Nous nous associons aujourd'hui avec TerraCycle pour nous assurer que les emballages de nos produits Skin Food lancés récemment obtiennent les meilleures chances d'être recyclés. »

Grâce au programme de recyclage Weleda, les consommateurs peuvent maintenant expédier par la poste sans frais leurs emballages vides de l'ensemble de la gamme de produits Skin Food afin qu'ils puissent être recyclés. Pour participer, il suffit de vous inscrire sur la page consacrée au programme du site Web de TerraCycle (https://www.terracycle.ca/fr-CA/brigades/weleda) et d'expédier l'emballage par la poste en utilisant une étiquette de livraison prépayée. Une fois collectés, les emballages sont nettoyés et transformés en plastiques durs pouvant être remaniés pour fabriquer de nouveaux produits recyclés. De plus, les collecteurs peuvent accumuler 1 $ par livre de déchet envoyée à TerraCycle. Ce montant sera converti en dons pour l'organisme de bienfaisance ou l'école de votre choix.

« Nous sommes heureux de travailler de concert avec Weleda afin d'offrir aux consommateurs un programme gratuit de recyclage servant de complément à la nouvelle gamme de produits Skin Food de l'entreprise, a affirmé Tom Szaky, PDG et fondateur de TerraCycle. En participant au programme de recyclage Weleda, les consommateurs ont une occasion unique de démontrer leur respect de l'environnement en détournant leurs emballages des décharges, et par le choix des produits qu'ils décident d'intégrer à leur régime beauté. »

Dans le cadre de ses nombreux efforts diversifiés en matière de durabilité, Weleda met l'accent de façon continue sur les améliorations à ses emballages. En fait, les efforts de l'entreprise ont permis d'éviter de détourner quatre tonnes de matières en 2017, grâce à l'optimisation du poids des bouchons à vis utilisés pour les tubes en aluminium de Weleda. Weleda cherche à augmenter la quantité de matière recyclée utilisée pour la fabrication de ses emballages. C'est pourquoi les emballages de ses plus récents produits contiennent jusqu'à 70 % de plastique recyclé.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme de recyclage Weleda, consultez le https://www.terracycle.ca/fr-CA/brigades/weleda .

WELEDA

Depuis 1921, Weleda rapproche les gens de la nature en offrant des produits de soins du corps et de la peau enrichis de plantes et certifiés NATRUE. Le Weleda Biodynamic Gardens, un jardin de 50 acres destiné à l'agriculture biodynamique® situé à Schwabisch Gmund, en Allemagne, est l'un des plus importants en Europe. Ces principes d'agriculture sont enracinés dans la culture de Weleda et continuent de servir de source d'inspiration pour ses produits de grande qualité. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Weleda, consultez le site www.weleda.com.

TERRACYCLE

TerraCycle est une société de gestion des déchets novatrice dont la mission est d'Éliminer la notion de déchet®. Exerçant ses activités à l'échelle nationale dans 21 pays, TerraCycle établit des partenariats avec des entreprises de produits de consommation, détaillants, municipalités et installations de premier ordre en vue de recycler les produits et emballages, des couches souillées en passant par les mégots de cigarettes, qui se retrouveraient autrement dans les décharges ou incinérés. De plus, TerraCycle collabore avec des entreprises de produits de consommation de premier ordre en vue d'incorporer les flux de déchets qui se recyclent difficilement, comme le plastique dans les océans, à leurs produits et emballages. Depuis sa fondation il y a quinze ans, TerraCycle a remporté plus de 200 prix en matière de développement durable et a fait don de plus de 44 millions de dollars à plusieurs écoles et organismes de bienfaisance. Pour en apprendre davantage au sujet de TerraCycle ou participer à ses programmes de recyclage, consultez le https://www.terracycle.com/fr-CA/.

