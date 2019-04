Une bière pilsner à houblonnage à cru, jouée avec une pédale de distorsion : Metallica & Stone Brewing - Berlin apportent la bière Enter Night Pilsner en Europe





BERLIN, 3 avril 2019 /PRNewswire/ -- Metallica et la marque Arrogant Consortia de Stone Brewing apportent la bière Enter Night Pilsner en Europe. La bière brassée chez Stone Brewing - Berlin est commercialisée dès à présent dans plus de 30 pays européens.

La bière Enter Night Pilsner, une pilsner à houblonnage à cru, reflète une expression unique des valeurs communes qui ont contribué à définir Metallica et Stone Brewing : une passion pour l'indépendance, une transcendance des genres, des partis pris fracassants et le défi des conventions.

« Metallica et Stone Brewing partagent un nombre infini d'idéaux et de points de vue. La similitude de nos parcours me sidère toujours », déclare Lars Ulrich, le batteur de Metallica. « Nous avons constaté la passion que nos fans ont pour Enter Night Pilsner pendant la tournée américaine et nous sommes ravis de pouvoir également la partager avec les fans pendant la tournée européenne. »

« Je me souviens d'avoir vu Metallica sur la couverture d'un magazine juste après la sortie du Black Album », se rappelle Greg Koch, cofondateur de Stone Brewing. « Sur la couverture, il y avait une phrase qui fait encore écho en moi à ce jour : 'Metallica n'est pas allé vers la première place, c'est la première place qui est venue vers eux'. J'adorais ce que ça voulait dire. Faites comme bon vous semble et ne faites jamais de compromis avec votre art. Si ce que vous faites est bon, les gens viendront vers vous. Je vois cette simple citation comme l'une des pierres angulaires de la philosophie de Stone Brewing. »

Marcus Thieme, vice-président et directeur général des opérations européennes de Stone Brewing, ajoute : « Nous sommes vraiment très heureux de brasser Enter Night Pilsner pour les marchés européens ici, à Stone Brewing - Berlin. Cette bière est une pilsner à houblonnage à cru de grande qualité, qui sera commercialisée toute l'année comme l'une des bières qui fait notre essence. Enter Night Pilsner est là pour rester ! »

Les amateurs de bières artisanales vont non seulement apprécier le caractère intense de la bière Enter Night Pilsner, mais aussi sa saveur et son arôme remarquables qui allient artistiquement la beauté d'une pilsner traditionnelle du nord de l'Allemagne avec des notes modernes et provocatrices. Cela se traduit par une pilsner à houblonnage à cru qui brouille les cartes du genre et permet de plonger dans le monde du houblon, car elle donne une amertume affirmée sur sa note finale.

Stone Brewing - Berlin a célébré son ouverture officielle en septembre 2016. Originaire de San Diego, en Californie, Stone Brewing est reconnue depuis 1996 pour ses bières uniques de caractère et aux saveurs audacieuses qui défient les recommandations en termes de style traditionnel et les attentes. Le magazine BeerAdvocate lui a décerné à deux reprises le titre de « Meilleure brasserie de tous les temps sur la planète Terre ». Les bières artisanales de Stone Brewing - Berlin sont désormais distribuées dans toute l'Allemagne et dans plus de 30 pays européens.

Quelques données :

Nom : Enter Night Pilsner

Statistiques : 5,7 % degrés d'alcool, 45 IBU (International Bitterness Unit, soit indice international d'amertume)

Présentation : canettes de 0,5 l, packs de 4 unités et pression, dans toute l'Europe, toute l'année

Mini-documentaire sur Enter Night : https://www.youtube.com/watch?v=PrckTkcFP7Q&feature=youtu.be

Concerts de Metallica : Metallica.com/tour

Photos et vidéos : www.stonebrewing.eu/about/press

