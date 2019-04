Livingston annonce une collaboration avec TradeLens pour un projet pilote sur la technologie en chaîne de blocs





TORONTO, le 3 avril 2019 /CNW/ - la Société internationale Livingston inc. est fière d'annoncer aujourd'hui sa participation officielle à l'initiative d'expédition internationale basée sur la technologie en chaîne de blocs TradeLens, ainsi que son inclusion dans un projet pilote exhaustif auquel participe l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

TradeLens est une solution d'expédition numérique en chaîne de blocs élaborée conjointement par A.P. Moller-Maersk (MAERSKb.CO) et IBM (NYSE : IBM) pour encourager des activités commerciales mondiales plus efficaces et sécurisées. Elle vise à limiter les erreurs de logistique et par conséquent à améliorer les délais de transfert, à atténuer les risques et à réduire les cas de fraude.

Livingston sera le premier courtier en douane à tirer profit de la plateforme de TradeLens pour l'automatisation des services de courtage. Le rôle de Livingston dans le cadre du projet pilote sera d'entrer et de consulter de l'information sur les expéditions et de simplifier les procédures internes sans entraver l'exactitude ou la sécurité. L'ASFC participe au projet pilote de TradeLens afin de déterminer quel rôle pourrait jouer la plateforme dans ses processus opérationnels.

«?Nous nous sommes toujours vantés d'être un courtier en douane et un fournisseur de services commerciaux visionnaire?», a déclaré Craig Conway, directeur général de l'informatique, Livingston International. «?Nous sommes ravis de travailler avec Maersk, IBM, l'ASFC et d'autres membres de l'écosystème de TradeLens dans le cadre d'une initiative qui, selon nous, rendra service à notre industrie et offrira transparence et sécurité en ce qui concerne le transport international des marchandises?».

Livingston a l'habitude d'investir abondamment dans l'automatisation et les technologies perturbatrices afin d'offrir des solutions améliorées, transparentes et fiables aux entreprises dans le monde entier.

«?Nous sommes enchantés de voir que Livingston s'est jointe au projet pilote de la plateforme TradeLens. En tant que chef de file dans le domaine des services de courtage en douane, Livingston est maintenant bien placée pour mettre en place l'utilisation de la technologie en chaîne de blocs et orienter son incidence pour les expéditeurs partout dans le monde?», a déclaré Mike White, PDG de Maersk, responsable de la numérisation du commerce international et responsable de TradeLens.

Le projet pilote servira à déterminer comment la technologie en chaîne de blocs peut optimiser la rapidité et la qualité des données sur les douanes et des données commerciales, tout en offrant une transparence accrue de la façon dont les marchandises se déplacent et en simplifiant le processus décisionnel pour la mainlevée des expéditions.

«?L'aspect le plus important de la plateforme est l'écosystème - nous souhaitons établir un climat de confiance afin de favoriser une collaboration entre les parties par le biais d'un modèle profitable à tous. La participation de Livingston à cette initiative nous permet d'évaluer l'incidence de la technologie en chaîne de blocs sur le processus logistique en incluant le rôle de l'administration douanière; ce qui implique la soumission, l'inspection et l'entreposage de tonnes de données au quotidien?», explique Peter Patterson, chef de la division responsable de la technologie en chaîne de blocs d'IBM Canada.

À propos de TradeLens

La plateforme TradeLens a été développée conjointement par Maersk et IBM. C'est une plateforme ouverte et neutre de l'industrie reposant sur la technologie en chaîne de blocs et appuyée par les principaux intervenants de l'industrie internationale de l'expédition. La plateforme encourage l'échange efficace, transparent et sécurisé d'informations, afin de favoriser la collaboration et la confiance dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Pour en savoir plus : https://www.tradelens.com/

À propos de Livingston International

Livingston International met l'accent sur le courtage en douane et la conformité réglementaire et offre également des services internationaux de conseil en commerce international, de gestion du commerce mondial et d'expédition de fret. Livingston apporte la clarté dans un univers commercial complexe, pour aider les entreprises à connaître une meilleure croissance, plus rapidement et plus intelligemment. Livingston emploie environ 3?200 personnes dans plus de 100 emplacements stratégiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, dont des points frontaliers, des ports et des aéroports. Visitez leur site au www.livingstonintl.com et sur Twitter , LinkedIn et Facebook .

