La Monnaie royale canadienne s'associe au photographe torontois de renommée mondiale Peter McKinnon pour sa nouvelle série de pièces





OTTAWA, le 3 avril 2019 /CNW/ - Cherchant toujours à promouvoir le talent d'ici, la Monnaie royale canadienne collabore avec le photographe et vlogueur vedette Peter McKinnon pour produire une série de pièces novatrices qui mettent en scène deux paysages des plus célèbres au Canada. La série mettra tout d'abord en vedette le lac Moraine, en Alberta, reproduit en couleurs sur une pièce de 2 oz en argent fin. Tout autour sont gravées les lamelles du diaphragme d'un appareil photo, où les mordus de photo reconnaîtront d'ailleurs le nombre d'ouverture ciselé avec soin. Cette pièce, où la signature de l'artiste remplace les classiques initiales, est en vente dès maintenant.

Ce mois-ci, la Monnaie a aussi en réserve plusieurs créations somptueuses pour les amateurs d'objets de collection exclusifs, à commencer par la pièce de 250 $ en or pur 2019 - Diadème de saphirs de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Cette pièce en or pur à 99,99 %, qui rend toute la splendeur d'un célèbre bijou royal, est ornée de 28 diamants et de 4 saphirs.

La luxueuse gamme de produits se poursuit avec la pièce de 300 $ en platine pur 2019 - La richesse d'un symbole, qui présente un motif de Celia Godkin richement rehaussé d'émail rouge translucide. Enfin, le 40e anniversaire de la pièce d'investissement Feuille d'érable en or est souligné sur une impressionnante pièce de 5 oz en or pur à 99,99 %, rehaussée d'un fini épreuve numismatique inverse : l'illustre feuille d'érable à sucre y brille sur un champ satiné.

Parmi les produits de collection mis en vente ce mois-ci, notons :

la pièce de 3 $ en argent fin 2019 - Fleurs du rosier Queen Elizabeth , qui met à l'honneur un motif plaqué d'or rose de l'artiste Claudio D'Angelo;

, qui met à l'honneur un motif plaqué d'or rose de l'artiste Claudio D'Angelo; l'ensemble épreuve numismatique avec dollar en argent édition spéciale 2019, qui comprend une version colorée du dollar épreuve numismatique en argent produit par la Monnaie pour le 75 e anniversaire du jour J;

anniversaire du jour J; la pièce de 30 $ en argent fin 2019 - Magnifique envolée d'oiseaux : Bernaches du Canada , oeuvre de Pierre Leduc, où un hologramme à images multiples illustre le battement d'ailes d'un emblème du ciel canadien;

, oeuvre de Pierre Leduc, où un hologramme à images multiples illustre le battement d'ailes d'un emblème du ciel canadien; la pièce de 50 $ en argent fin 2019 - Ma nature profonde : Renard arctique, où un placage d'or borde le motif central créé par l'artiste vancouvérois Jayson Fuerstenberg;

le rouleau de pièces de circulation 2019 - Pièce de 50 cents;

la pièce de 3 $ en argent fin 2019 - Petits bonheurs de la vie au Canada : Cerisiers en fleurs, conçue par Steve Hepburn;

la pièce de 5 $ en argent fin 2019 - Signes du zodiaque : Taureau, oeuvre de Jori van der Linde.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque produit figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Des images des pièces se trouvent ici.

Il est possible de commander tous ces articles directement auprès de la Monnaie en composant le 1?800?267?1871 au Canada et le 1?800?268?6468 aux États-Unis, ou en se rendant sur son site Web. Ces pièces sont également vendues dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

