Fiera Capital conclut l'acquisition d'une participation de 80 % dans Palmer Capital et accroît sa présence en Europe





MONTRÉAL et LONDRES, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « société »), une société de gestion de placements indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'acquisition précédemment annoncée d'une participation de 80 % dans Palmer Capital Partners Limited (« Palmer Capital »), un gestionnaire de placement immobilier de premier plan concentré au Royaume-Uni et établi à Londres, au Royaume-Uni. L'acquisition a été réalisée par l'entremise de Fiera Immobilier Limitée (« Fiera Immobilier »), la plateforme d'investissement immobilier de Fiera Capital, qui offre des occasions de placement direct en immobilier à sa clientèle d'investisseurs institutionnels, de fondations et de fonds de dotation ainsi qu'aux investisseurs fortunés.

Fondée en 1992, Palmer Capital compte plus de 800 millions de livres sterling en actifs sous gestion et gère un montant additionnel de 260 millions de livres sterling par l'entremise des coentreprises de huit sociétés immobilières régionales au sein desquelles elle est actionnaire minoritaire (au 31 décembre 2018). Elle continuera d'être gérée de façon indépendante, mais deviendra la division britannique de Fiera Immobilier, associée aux offres d'actifs alternatifs de Fiera Capital. Ray Palmer, le fondateur de Palmer Capital, demeurera le président exécutif et Alex Price, chef de la direction, continuera de diriger la stratégie et les activités quotidiennes de l'entreprise.

Il s'agit de la première acquisition par Fiera Capital d'une société de gestion de placement immobilier à l'extérieur du Canada et de sa deuxième acquisition sur le marché du Royaume-Uni, la première ayant été son acquisition du gestionnaire de fonds spécialisé Charlemagne Capital en 2017. Poursuivant sa croissance à l'échelle mondiale, Fiera Capital a élargi sa présence en Asie grâce à l'acquisition de Clearwater Capital Partners en mars 2018.

En vertu des modalités de la convention d'acquisition, la participation de 80 % acquise par Fiera Capital a une valeur comptable de 40 millions de livres sterling et une valeur d'entreprise de 30 millions de livres sterling. Du prix d'achat payable par Fiera Capital, sous réserve des ajustements de prix après clôture, un montant de 10 millions de livres sterling a été versé sous la forme de l'émission de 1 430 036 actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Fiera Capital (les « actions de catégorie A de Fiera Capital »), émises à un prix de 12,3038 dollars, déterminé en utilisant le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de catégorie A de Fiera Capital à la Bourse de Toronto durant les dix jours consécutifs de bourse précédant la date qui tombe deux jours ouvrables avant la date de clôture. Les actionnaires-cadres de Palmer Capital conservent une participation de 20 % dans la société.

Cette transaction devrait avoir une incidence favorable immédiate, se traduisant par un accroissement à un chiffre du bénéfice par action durant le premier exercice complet suivant la conclusion de l'entente.

Déclarations prospectives

Cette annonce contient des déclarations prospectives. Ces déclarations concernent des événements futurs, reflètent les attentes de la direction au sujet de ces événements futurs et s'appuient sur les informations auxquelles cette dernière a actuellement accès. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l'utilisation de termes comme « peut », « va », « planifie », « croit », « s'attend », « aspire », « tente », « prévoit », « estime », ou de mots ou d'expressions semblables ou de la forme négative de ceux-ci.

En ce qui a trait aux attentes de la direction quant à la croissance découlant de cette opération en 2019, le rendement financier est fondé sur les renseignements à la disposition de la direction et certaines hypothèses, notamment l'exactitude des états financiers de Palmer Capital, le niveau de l'actif sous gestion conservé par Palmer Capital par suite de l'acquisition, ainsi que les hypothèses relatives à la croissance de l'actif sous gestion de Palmer Capital et à la réalisation de synergies. Les résultats réels pourraient différer des prévisions en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la capacité de retenir le personnel clé après l'acquisition, la capacité de conserver les clients et l'actif sous gestion suivant l'acquisition et les conditions générales du marché.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Aux fins d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché, la nature du secteur des services financiers, et les risques et incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers intermédiaires et annuels consolidés de Fiera Capital, ainsi que dans son rapport annuel et dans sa notice annuelle, qu'on peut consulter sur le site www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de circonstances ou faits nouveaux.

Mesures non conformes aux IFRS

Le présent communiqué fait référence au bénéfice par action (« BPA ») ajusté de Fiera Capital, une mesure non conforme aux IFRS. Le BPA ajusté n'est pas une mesure reconnue aux termes des IFRS, n'a pas de signification normalisée aux termes des IFRS et il est peu probable qu'il soit comparable à des mesures analogues utilisées par d'autres entreprises. La raison de l'utilisation de mesures non conformes aux IFRS est expliquée dans le rapport de gestion de Fiera Capital, que vous pouvez consulter sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 136,7 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2018. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

À propos de Fiera Immobilier Limitée

Fiera Immobilier limitée est une société canadienne de placement immobilier de premier ordre qui offre des occasions de placement direct en immobilier à sa clientèle d'investisseurs institutionnels, de fondations et de fonds de dotation ainsi qu'aux investisseurs fortunés.

Au 31 décembre 2018, Fiera Immobilier gérait un actif de 3,2 milliards de dollars canadiens composé du Fonds CORE Fiera Immobilier, du Fonds Opportunités Fiera Immobilier - Région du Grand Toronto, du Fonds Fiera Immobilier d'hypothèques Core, des fonds d'opportunités Fiera Immobilier (fonds I, II et financement mezzanine) et de comptes distincts. Par l'entremise d'investissements directs dans des biens immobiliers de première qualité à l'échelle du Canada, Fiera Immobilier offre des stratégies qui génèrent des rendements stables, des revenus croissants ainsi qu'une plus-value du capital. Ces stratégies comprennent des édifices de calibre institutionnel des segments du commerce de détail, des tours de bureaux, des propriétés industrielles et des immeubles résidentiels à logements multiples sur les principaux marchés du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements, entre autres sur les actifs immobiliers dans lesquels la société a investi, visitez le site www.fieraproperties.com. Le présent document n'est fourni qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres d'une entité.

À propos de Palmer Capital

Palmer Capital est une société de gestion de placement immobilier concentrée au Royaume-Uni dont l'actif sous gestion s'élevait à plus de 800 millions de livres sterling au 31 décembre 2018. Fondée en 1992, la société compte environ 27 ans d'expérience en immobilier direct.

Elle possède deux divisions distinctes : des participations minoritaires dans huit sociétés immobilières régionales et la gestion de fonds immobiliers en gestion commune et distincts. L'actif sous gestion de Palmer Capital est réparti à 53 % dans des stratégies à rendement accru et à 47 % dans des stratégies de base. Le siège social de Palmer Capital, situé à Londres, compte 29 employés, et 48 autres personnes travaillent dans les sociétés immobilières régionales de l'entreprise à l'échelle du Royaume-Uni.

