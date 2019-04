/R E P R I S E -- Invitation aux journalistes - Un opérateur de chargeuse écrasé mortellement par son véhicule : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête/

Les sociétés se sont associées pour une nouvelle initiative visant à stimuler le développement ouvert de l'IdO industriel et contribuer à la croissance d'une communauté afin de bâtir de futures solutions industrielles 4.0 - Un cadre technologique et...

la Société internationale Livingston inc. est fière d'annoncer aujourd'hui sa participation officielle à l'initiative d'expédition internationale basée sur la technologie en chaîne de blocs TradeLens, ainsi que son inclusion dans un projet pilote...

La CNESST rendra publiques ce mercredi 3 avril les conclusions de son enquête sur l'accident du travail qui a coûté la vie à M. Mathieu Simard, opérateur de chargeuse pour Les Entreprises Mont-Sterling inc., le 21 septembre 2018, à la Carrière...

Les deux sociétés s'associent dans le cadre d'une nouvelle initiative pour favoriser le développement libre de l'Internet des objets industriel et pour aider à mettre sur pied une communauté afin de créer des solutions d'avenir pour l'industrie 4.0 -...