Dan Aykroyd porte un toast au 50e anniversaire du Caesar avec plusieurs héros méconnus du Canada





Dan Aykroyd invite les Canadiens et les Canadiennes à partager leur histoire du Cocktail du Canada pour courir la chance de gagner une balade avec lui dans un camion de pompiers d'époque lors de la Journée nationale du Caesar.

TORONTO, le 3 avril 2019 /CNW/ - Le Caesar a 50 ans et pour célébrer l'événement, la légende de la comédie Dan Aykroyd part en tournée à bord d'un véhicule tout aussi rouge et iconique!

Troquant sa Bluesmobile contre un camion de pompiers d'époque, Dan Aykroyd fête les noces d'or du Cocktail canadien en partageant un Caesar, et quelques histoires de Caesar, avec des héros méconnus du Canada.

Ce vétéran de Saturday Night Live et créateur de Ghostbusters (SOS Fantômes) a rendu visite à des éducateurs et des agriculteurs, à des passeurs scolaires et des soignants, à des professeurs de danse, des entraîneurs de hockey et plus encore! Et il a porté un toast avec chacun d'entre eux avec notre cocktail national, fait de sa célèbre vodka Crystal Head et de l'ingrédient clé, le Mott's Clamato.

« Il n'y a pas de cocktail plus approprié pour porter un toast aux héros du Canada que le Cocktail canadien, le Caesar, et il n'y a personne de mieux pour porter un toast au 50e anniversaire de cette invention canadienne iconique que ces mêmes héros, qu'on oublie trop souvent », déclare Dan Aykroyd.

« Si vous êtes Canadien, vous avez une histoire de Caesar », a-t-il souligné lors de ses visites, lui dont la propre histoire de Caesar a récemment été publiée dans le livre commémoratif, Le Caesar. 50 ans. 50 histoires. (Révélation : son histoire relate une balade en Jet Ski avec les Rolling Stones!)

Inspiré par ce livre, Dan Aykroyd a demandé aux Canadiens et aux Canadiennes de partager leurs propres légendes de Caesar, en les téléchargeant à l'adresse www.VotreHistoiredeCaesar.ca. Le Canadien ou la Canadienne dont l'histoire de Caesar lui semblera la meilleure ira le rejoindre à Toronto pour vivre une expérience exclusive lors de la Journée nationale du Caesar, qui comprendra une balade en camion de pompiers d'époque et un cocktail VIP, où ils porteront un toast au cocktail national bien-aimé du Canada - et échangeront des histoires de Caesar!

Les Canadiens et Canadiennes peuvent participer du 2 avril 2019 au 2 mai 2019 et le nom du gagnant ou de la gagnante sera annoncé le 3 mai 2019.

Des photos haute résolution de Dan Aykroyd sont disponibles a: https://app.box.com/s/qd7poopz8cjfwmwxtclcgup9ebwkchp0

Le clip vidéo intégral de Dan Aykroyd est disponible en téléchargement à : https://app.box.com/s/n2iactl9bjl8cy8tn9fvogew2p8uj83u

SOURCE Evangeline PR

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :