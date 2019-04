/R E P R I S E -- Invitation - Lancement de l'Initiative Cultures et Langues autochtones/





MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec invite les représentants des médias au lancement de l'Initiative Cultures et Langues autochtones.

À cette occasion, Mme Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones, M. Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendat, M. Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et M. Michel Robitaille, président-directeur général de LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, prendront la parole.

Animé par Natasha Kanapé-Fontaine, cet évènement débutera par une cérémonie de purification et sera ponctué de témoignages et de prestations artistiques.

Pour conclure, la culture autochtone sera également à l'honneur avec un choix de bouchées à saveur autochtone.

Évènement : Lancement de l'Initiative Cultures et Langues autochtones - LOJIQ Date : Mercredi 3 avril 2019 Heure : 16 h (durée : 1 h) Lieu : Salle communautaire SOCCA

100, rue Grand Chef Thonnakona

Wendake

Merci de bien vouloir confirmer votre présence : jleibel@lojiq.org

