La Banque Scotia et l'Institut canadien de la photographie nomment les gagnants du Prix nouvelle génération de photographes 2019





Les oeuvres des trois gagnants seront exposées à Toronto, ce printemps, dans le cadre du festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia ainsi qu'à Ottawa, cet automne, au Musée des beaux-arts du Canada.

TORONTO, le 3 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada et la Banque Scotia ont souligné la carrière prometteuse de jeunes artistes d'ici en leur remettant le Prix nouvelle génération de photographes.

Les lauréats de 2019 pour ce prix annuel sont :

Luther Konadu de Winnipeg ( Manitoba )

( ) Ethan Murphy de Toronto ( Ontario )

( ) Zinnia Naqvi de Montréal (Québec)

Créé en 2018, le Prix nouvelle génération de photographes est décerné à trois Canadiens, jeunes et remarquables, qui travaillent avec la caméra. Son objectif est de propulser la carrière de la relève artistique; c'est un prix unique, car c'est le seul qui récompense les photographes de 30 ans et moins .



Chaque gagnant se voit offrir :

un prix en argent de 10 000 $;

la chance d'exposer son travail dans deux expositions de groupe :

au Gladstone Hotel de Toronto , lors du festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia, du 1 er mai au 9 juin 2019;

, lors du festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia, du 1 mai au 9 juin 2019;

au PhotoLab de l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada , à Ottawa , du 27 septembre 2019 au 22 mars 2020;

, à , du 27 septembre 2019 au 22 mars 2020; la chance de participer au programme éducatif du Musée des beaux-arts du Canada en prenant part à une Rencontre avec les artistes en septembre.

Processus de sélection du Prix nouvelle génération de photographes 2019

Pour être admissibles au Prix nouvelle génération de photographes, les candidats doivent avoir déjà exposé leur travail photographique, être citoyens ou résidents permanents du Canada et être âgés de 30 ans et moins.

et être âgés de 30 ans et moins. Un jury composé d'experts, d'artistes et de leaders communautaires d'ici et d'ailleurs ont sélectionné les trois lauréats du Prix 2019 parmi une liste de finalistes. Les membres du jury sont :

Ann Thomas , conservatrice en chef intérimaire, Musée des beaux-arts du Canada , présidente du jury

, conservatrice en chef intérimaire, Musée des beaux-arts du , présidente du jury

Angela Grauerholz , artiste et lauréate du Prix de photographie Banque Scotia 2015

, artiste et lauréate du photographie Banque Scotia 2015

Deanna Pizzitelli , artiste et lauréate du Prix nouvelle génération de photographes 2018

, artiste et lauréate du Prix nouvelle génération de photographes 2018

Erandy Vergara , conservatrice indépendante

, conservatrice indépendante La liste des finalistes dévoilée le 20 février 2019 comprenait 23 jeunes photographes canadiens sélectionnés par le comité de nomination, lequel est composé de 12 membres de la communauté artistique, notamment des spécialistes de la photographie provenant d'universités et de collèges canadiens.

Biographies des lauréats du Prix nouvelle génération de photographes 2019

Luther Konadu

Luther Konadu est un écrivain et un artiste d'origine ghanéenne. Il est aussi créateur de contenu pour la publication en ligne Public Parking, un projet de collaboration qui met de l'avant les pratiques artistiques de la relève. En studio, il se laisse guider par ses projets, et sa technique relève de différents processus d'impression photographique et de peinture. À ses yeux, ces deux médiums traditionnels sont des outils d'interprétation permettant de générer de nouvelles conventions et de moduler le discours établi. Récemment, il a exposé des oeuvres à la fondation Aperture de New York. Actuellement écrivain résident à la Gallery 44, il vit et travaille à Winnipeg.

Ethan Murphy

Ethan Murphy est né à St. John's et y a grandi; il termine actuellement son baccalauréat en beaux-arts à l'Université Ryerson de Toronto. Par la photographie, il tisse un lien entre l'identité et l'espace en se penchant sur l'effet psychologique du milieu rural de Terre-Neuve. Ses oeuvres illustrent d'abord et avant tout son expérience, ses tentatives de renouer avec les contrées éloignées de l'île. Appareil photo à la main, il fait la paix avec l'identité et la perte, et immortalise les paysages terre-neuviens tels qu'il les retrouve après le moratoire sur la pêche à la morue. Ses photographies font office de documents personnels et allient influence urbaine et perspective rurale.

Zinnia Naqvi

Zinnia Naqvi est une artiste visuelle tant de Tkaronto/Toronto que de Tiohtià:ke/Montréal. Dans son travail, elle amalgame la photographie, la création vidéo, l'écriture, les images d'archive et l'installation. Elle remet aussi en question la relation entre l'authenticité et le discours, tout en touchant aux vastes thèmes du post-colonialisme, de la compréhension des codes culturels, de la langue et du genre. Ses oeuvres, qui ont été exposées aux quatre coins du pays et à l'international, nous donnent souvent envie d'en savoir plus sur sa démarche et ses méthodes de création. Récemment, elle s'est vu décerner une mention honorable à la Biennale de Karachi de 2017, au Pakistan, et a été reçue au Musée des beaux-arts de l'Ontario à titre d'artiste résidente et membre du groupe de travail EMILIA-AMALIA.

Témoignages

« Avec le Prix nouvelle génération de photographes, la Banque Scotia veut reconnaître les jeunes et talentueux créateurs qui inspirent la population canadienne avec leur art. Les oeuvres de nos gagnants enrichissent nos communautés et nous incitent à envisager de nouvelles perspectives. Félicitations à Luther, Ethan et Zinnia pour cette grande réussite! »

- Laura Curtis Ferrera, première vice-présidente, Marketing, Banque Scotia

« Les oeuvres présentées en disent long sur le talent des jeunes artistes canadiens et leur amour pour la photographie. Plus que toute autre chose, c'est leur grande qualité qui a impressionné les membres du jury. Les gagnants laissent transparaître la relation personnelle et réfléchie qui les unit à leur médium, tout en accentuant la nature construite de la photographie. Les images racontent leur cheminement, leur histoire et leur parcours dans un contexte social et culturel complexe. C'est fascinant de voir la relève utiliser cet art pour explorer non seulement qui nous sommes, chacun de nous, à la lumière des grands thèmes du développement de la conscience communautaire, mais aussi l'importance du contact humain. »

- Ann Thomas, conservatrice en chef intérimaire du Musée des beaux-arts du Canada et présidente du jury

Pour en savoir plus sur le Prix nouvelle génération de photographes et l'engagement de la Banque Scotia envers les arts, visitez le www.banquescotia.com/arts.

La Banque Scotia est d'avis que les arts constituent une richesse pour les Canadiens. Le Prix nouvelle génération de photographes est l'une des nombreuses façons dont la Banque souligne l'importance de la photographie au Canada. La Banque Scotia est commanditaire en titre du festival de photographie CONTACT, le plus grand festival de photographie au monde. En collaboration avec Edward Burtynsky, la Banque Scotia a créé en 2010 le Prix de photographie Banque Scotia, la plus importante récompense annuelle décernée par des pairs visant à souligner l'excellence de la photographie contemporaine au Canada et à soutenir la carrière d'artistes établis. Le Prix nouvelle génération de photographes renforce l'engagement de la Banque Scotia envers les arts et la jeunesse canadienne.





À propos de la Banque Scotia

À la Banque Scotia, nous avons à coeur de soutenir des organismes qui aident les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Les jeunes sont les leaders de demain et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. Ensemble, la Banque Scotia et ses employés appuient des causes qui répondent aux besoins des populations locales. Reconnue comme chef de file au chapitre des dons de bienfaisance et des activités philanthropiques, la Banque Scotia a versé, en 2018, plus de 80 millions de dollars pour aider les collectivités dans le monde.



La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 98 000 employés et son actif à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, consultez le www.banquescotia.com et suivez le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de l'Institut canadien de la photographie

L'Institut canadien de la photographie (ICP) du Musée des beaux-arts du Canada est un pôle de création et d'innovation voué au partage, au collectionnement et au questionnement de la photographie sous toutes ses formes. Il rassemble les gens et les collectivités au Musée, en ligne et par des publications dans le but de faire découvrir, apprécier et étudier la photographie.

L'Institut canadien de la photographie a été créé en 2015 et inauguré officiellement en octobre 2016. Sa collection de photographies a été constituée à partir de celle du Musée des beaux-arts du Canada. L'Institut bénéficie du soutien exceptionnel de son partenaire fondateur, la Banque Scotia, d'Archive of Modern Conflict, partenaire du Musée des beaux-arts, et de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.beaux-arts.ca/icp et suivez le fil @canadianphotoinstitute.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art canadien ancien et actuel. En outre, il réunit une prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècle, d'importantes oeuvres autochtones, américaines et asiatiques ainsi qu'une collection remarquable d'estampes, de dessins et de photographies. Depuis sa fondation en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez le www.beaux-arts.ca et suivez le fil @MBACanada.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :