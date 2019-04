/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Réseau express métropolitain : mise à jour sur la fiducie d'utilité sociale agricole/





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse concernant une mise à jour sur une fiducie d'utilité sociale agricole aux abords de la station terminale Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM).

Lors de cette conférence, M. Macky Tall, chef des marchés liquides de la Caisse de dépôt et placement du Québec et président et chef de la direction CDPQ Infra, M. Marcel Groleau, président général de l'Union des producteurs agricoles ainsi que Mme Doreen Assaad, mairesse de la Ville de Brossard, prendront la parole.

Date : le 3 avril 2019



Heure : de 10 h 00 à 11 h 00



Lieu : Maison du développement durable, hall d'entrée

50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

L'ensemble des documents sera disponible par la suite sur le rem.info.

