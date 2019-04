Une première au Canada : les clients de RBC peuvent maintenant régler leurs factures avec leurs points RBC Récompense





RBC confirme sa position de chef de file du secteur de la fidélisation en lançant l'option Paiement de factures avec des points

TORONTO, le 3 avril, 2019 /CNW/ - L'échange de points est maintenant encore plus intéressant avec l'option Paiement de factures avec des points RBC, qui permet aux clients d'utiliser leurs points RBC Récompense pour régler les factures de tous les jours : téléphone, internet, services publics et plus. RBC crée une première dans le secteur de la fidélisation au Canada en offrant à ses clients de régler leurs factures en ligne ou avec l'appli Mobile RBC, la plus utilisée au pays.

Cette innovation s'inscrit dans le sillage d'une autre première canadienne signée RBC. L'an dernier, RBC lançait la fonction Payer avec des points chez les détaillants, donnant ainsi à ses clients la possibilité de régler leurs achats quotidiens pratiquement partout au Canada.

« Le programme RBC Récompenses est unique, car ses membres sont au coeur même de nos activités. Nous leur donnons la possibilité d'utiliser leurs points pour ce qui compte le plus pour eux -- des dépenses de tous les jours, comme l'épicerie et le paiement des factures, jusqu'aux voyages de rêve grâce à nos avantageuses primes-voyages, et tout ce qu'on peut trouver entre les deux, indique Jacquelina Calisto, vice-présidente, Fidélisation et récompenses, RBC. C'est ce que tout programme de récompense devrait offrir. »

Chaque fois que RBC offre une nouvelle option à ses clients, elle augmente la valeur de leurs points en leur donnant plus de possibilités de les échanger quand, où et comme ils le désirent. RBC améliore sans cesse son programme de récompenses pour en faire un des plus avantageux pour ses clients tout en l'intégrant entièrement à leur quotidien.

Comment fonctionne l'option Paiement de factures avec des points

Après avoir ouvert une session sur Banque en direct ou dans l'appli Mobile RBC, les clients de RBC n'ont qu'à :

Aller à la section des paiements de factures, dans l'onglet RBC Récompenses. Choisir la facture à payer. Entrer le montant à être payé avec des points. Cliquer sur Payer pour conclure le paiement.

Pour en savoir davantage sur les options Paiement de factures avec des points, Payer avec des points chez les détaillants, et le programme de récompenses RBC, rendez-vous au rbcroyalbank.com/fr/rbcrecompenses/.

