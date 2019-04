Licenciement collectif de 85 salarié-es - Un autre coup dur pour Bombardier La Pocatière





LA POCATIÈRE, QC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employés de Bombardier La Pocatière-CSN (SEBLP), le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN (CCBSL) et la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN (FIM) déplorent l'annonce de la mise à pied de 85 travailleuses et travailleurs à l'usine de Bombardier La Pocatière.

«?Même s'il s'agit probablement de mises à pied temporaires, nous sommes toujours frappés durement par les annonces qui réduisent notre capacité de production. À chaque fois, ce sont des hommes et des femmes qui doivent faire face à une baisse drastique de revenus, qui a un impact important sur leur vie personnelle et familiale, de souligner Claude Michaud, président du SEBLP-CSN. Alors que nous revendiquons un minimum de 20 à 30 % de contenu local, nous avons vu plusieurs contrats entiers nous passer sous le nez, des projets qui, avec une garantie de contenu canadien ou québécois, nous auraient assuré des emplois plus stables.?»

«?En deux ans, ce sont trois contrats d'importance qui ont échappé aux travailleuses et travailleurs de La Pocatière, de dénoncer Louis Bégin, président de la FIM-CSN. Pensons simplement aux 212 voitures du Réseau express métropolitain qui ont été confiées à Alstom en Inde au mois d'avril 2018 ou à la seconde série de 24 voitures de l'Agence métropolitaine de transport, dont le contrat a été octroyé à la China Railway Rolling Stock Corporation, en mai 2017. Puis finalement, le 27 novembre dernier, VIA Rail annonçait l'octroi d'un contrat à l'allemande Siemens pour la fabrication de 32 nouveaux trains bidirectionnels desservant le corridor Québec-Windsor, alors que l'usine de La Pocatière détient toute l'expertise nécessaire à la réalisation de ces contrats.?»

«?Actuellement, nous finançons des projets publics à grands coups de milliards de dollars et ce sont des entreprises étrangères qui ramassent le pactole. L'impact direct de ces décisions, nous le voyons clairement aujourd'hui. Les gouvernements fédéral et provincial devront un jour rendre des comptes aux travailleuses et travailleurs qui perdent leur emploi, ainsi qu'à leurs familles. Alors qu'ils avaient le pouvoir de déterminer une portion de contenu local, ils devront nous expliquer pourquoi ils n'ont rien fait?», de conclure Nancy Legendre, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30?000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN regroupe 110 syndicats et représente environ 10?000 membres provenant de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

