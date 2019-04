Loblaw teste un service de publicités numériques qui récompense les clients





« Imaginez ce que ce serait si les gens étaient récompensés pour chaque publicité qu'ils voient en ligne. »

BRAMPTON, ON, le 3 avril 2019 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw limitée (TSX :L), « Loblaw ») a annoncé aujourd'hui le lancement à titre de projet pilote d'un nouveau service qui capitalise sur la force du programme de fidélisation PC Optimum afin de présenter aux clients des publicités plus pertinentes et de les récompenser pour le simple fait d'avoir vu ces publicités en navigant sur des sites Web populaires.

Comptant parmi les programmes de fidélisation les plus appréciés au pays, PC Optimum propose des offres personnalisées et octroie chaque année au-delà de un milliard de dollars en récompense à ses membres, dont le nombre s'élève à plus de 18 millions partout au pays. Ce nouveau service sera testé auprès d'un groupe de membres présélectionnés qui bénéficieront d'une nouvelle façon d'accumuler facilement des points supplémentaires.

Depuis sa création, PC Optimum propose à ses clients des offres de produits et des publicités par l'entremise des canaux Web de Loblaw ainsi que de courriels, selon les achats qu'ils ont effectués par le passé au sein du réseau de magasins de l'entreprise. Cette même approche sera maintenant utilisée pour leur présenter des publicités plus pertinentes pour le compte de grandes marques, alors qu'ils naviguent sur internet ou consultent les médias sociaux, là où ils voient déjà de la publicité.

« Depuis toujours, les programmes de fidélisation offrent différents avantages aux clients et les récompensent pour l'information qu'ils se trouvent à fournir à une entreprise donnée », a déclaré Uwe Stueckmann, VPP, Marketing pour Loblaw. « Nous appliquons le même principe à l'égard de la publicité. Nos membres verront des publicités plus pertinentes lorsqu'ils navigueront sur internet et ils seront récompensés pour nous permettre d'utiliser leurs données et de leur présenter ces publicités. »

Les gens qui naviguent sur internet voient des milliers de publicités chaque jour. Bon nombre de ces publicités leur sont adressées personnellement, en fonction de leurs informations et de leur activité en ligne, un processus qui se déroule en grande partie à l'insu des internautes. Loblaw s'engage à être transparent avec ses clients et à leur permettre d'avoir un plus grand contrôle quant à la manière dont leurs renseignements personnels sont utilisés. Les clients seront avisés de l'intention de l'entreprise de leur présenter des publicités en ligne pour le compte d'un grand annonceur de confiance. Ces publicités arboreront un symbole ou un logo visible et identifiable lié à PC Optimum. De plus, les membres qui seront ciblés par ces campagnes publicitaires recevront des points PC Optimum. Conformément à la Politique relative au respect de la vie privée de Loblaw, les clients pourront toujours se retirer du programme et demander à ne plus recevoir ce genre de publicités.

« L'idée n'est pas de voir plus de publicités. Puisque nous avisons les clients, identifions les publicités qu'ils reçoivent et les récompensons par la suite, nous leur offrons le choix. Ils peuvent choisir de voir des publicités plus pertinentes pour lesquelles ils seront récompensés ou ils peuvent refuser de participer et simplement continuer à voir les publicités qu'ils reçoivent actuellement », explique M. Stueckmann. « Il s'agit d'un projet pilote emballant qui pourrait bien changer le monde de la publicité, et ce, à l'avantage des clients. Imaginez ce que ce serait si les gens étaient récompensés pour chaque publicité qu'ils voient en ligne. »

Loblaw s'engage à protéger la confidentialité des renseignements personnels de ses clients. L'entreprise mènera et analysera ces campagnes publicitaires sans vendre ni fournir les renseignements personnels des clients aux annonceurs.

