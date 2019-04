Jean-Baptiste Agnus rejoint l'équipe de direction mondiale d'Ajinomoto Bio-Pharma Services en qualité de vice-président des ventes et du marketing





SAN DIEGO et WETTEREN, Belgique, 3 avril 2019 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), un leader mondial de la prestation de services de développement et de fabrication à façon de produits biopharmaceutiques, a le plaisir d'annoncer que Jean-Baptiste Agnus a rejoint Aji Bio-Pharma en qualité de vice-président des ventes et du marketing. M. Agnus apporte une vaste expérience en matière de leadership, de développement commercial et de vente dans le secteur du développement et de la fabrication à façon de produits biopharmaceutiques.

M. Agnus rejoint Aji Bio-Pharma après 13 ans chez Novasep, où il a occupé plusieurs postes de leadership dans le développement commercial, en exerçant des responsabilités croissantes aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, notamment celles de responsable du développement commercial en Europe, de directeur principal des ventes d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) pour la division Molécules synthétiques, et plus récemment, celles de responsable des ventes et du développement commercial pour l'Amérique du Nord, où il dirigeait les services de fabrication à façon des IPA à petites molécules et des produits biologiques. Avant de travailler chez Novasep, M. Agnus occupait le poste de directeur d'affaires chez Isochem, au sein du groupe SNPE.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jean-Baptiste dans notre équipe de direction mondiale chez Aji Bio-Pharma », a déclaré David Enloe, PDG de Aji Bio-Pharma. « Avec plus de 18 ans d'expérience de développement commercial axé sur les résultats dans le secteur du développement et de la fabrication à façon de produits biopharmaceutiques, nous sommes confiants que Jean-Baptiste sera un excellent leader pour nos équipes mondiales de vente et de marketing. Son engagement envers le développement de partenariats de confiance avec les clients et l'évolution de leurs pipelines de produits est en parfaite adéquation avec notre organisation. Sa vaste expérience internationale nous permettra de renforcer nos relations avec nos clients à travers le monde. »

À propos de Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une société de développement et de fabrication à façon entièrement intégrée, qui possède des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde, et fournit des services complets de développement, de fabrication BPFa et de finition de remplissage aseptique pour les IPA et intermédiaires à petites et grandes molécules. Ajinomoto Bio-Pharma Services propose une large gamme de plateformes et de capacités innovantes destinées à des programmes précliniques et pilotes portant sur des quantités commerciales, parmi lesquelles la technologie d'expression protéique Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugaisons anticorps-médicament (CAM), les IPA haute puissance (HPAPI), la biocatalyse, la fabrication en flux continu et bien plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services s'engage à fournir un niveau élevé de qualité et de service pour répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus :www.AjiBio-Pharma.com

