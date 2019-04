Great-West Lifeco annonce que ses compagnies canadiennes adoptent une seule marque : Canada Vie





La compagnie amorce la transition vers une seule marque et annonce des plans visant à fusionner ses structures juridiques

TSX : GWO

WINNIPEG, le 3 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Great-West Lifeco Inc. a annoncé que ses trois compagnies d'assurance vie canadiennes - La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie - adoptent une seule marque au pays, soit Canada Vie.

Cette marque prend appui sur les fiers antécédents des trois compagnies, qui ont vu le jour il y a plus de 170 ans. Elle unira plus de 11 000 employés à l'échelle du pays afin de mieux servir plus de 13 millions de relations clients d'un océan à l'autre.

« Une évolution stimulante pour notre organisation commence aujourd'hui, alors que nous amorçons notre transition vers une nouvelle marque au Canada », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « La marque de la nouvelle Canada Vie ne se résume pas à un logo. Elle représente qui nous sommes comme compagnie, nos valeurs et les promesses que nous faisons à nos clients. Notre mission consiste à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens, de même qu'à les aider à vivre une vie épanouissante, chaque jour. En réunissant les forces de nos trois marques, nous continuerons à remplir cette mission. »

En plus d'adopter une nouvelle marque, la Great-West, la London Life, la Canada-Vie et leurs sociétés de portefeuille, Corporation Financière Canada-Vie et Groupe d'assurances London Inc., ont également entamé le processus menant à une fusion officielle en une seule compagnie : La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Cette initiative visant à simplifier davantage l'exercice de nos activités est distincte du projet d'adoption d'une seule marque, mais elle s'harmonise tout de même avec celui-ci. La fusion proposée est un processus en plusieurs étapes qui se réaliserait uniquement après l'obtention des approbations nécessaires de la part du conseil d'administration, des organismes de réglementation et des titulaires de police. De plus amples renseignements seront fournis au cours des prochains mois.

Canada Vie deviendra la marque utilisée par l'organisation pour créer, offrir et promouvoir les produits et services de tous ses secteurs d'activité au Canada. Les Services d'investissement Quadrus ltée, la Financière Liberté 55, Conseillers immobiliers GWL et GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée conserveront leur marque actuelle. Ce changement n'a aucune incidence sur les activités exercées par Great-West Lifeco aux États-Unis et en Europe.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie

Ensemble la Great-West, la London Life et la Canada-Vie sont des assureurs de premier plan qui s'investissent dans l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Unies sous la marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays et sommes de principaux fournisseurs d'une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un bout à l'autre du pays.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce des activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'approximativement 1,4 billion de dollars en date du 31 décembre 2018 et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le greatwestlifeco.com/fr.

Conférence téléphonique et webémission audio

Les dirigeants de Great-West Lifeco animeront une conférence téléphonique sur l'annonce le 3 avril 2019 à 8 h HE. Voici les numéros à composer pour participer à cette conférence de 30 minutes :

Participants dans la région de Toronto : 416 340-2218

: 416 340-2218 Participants en Amérique du Nord : 1 800 273-9672

Pour écouter la webémission audio en direct, allez à l'adresse greatwestlifeco.com/fr/nouvelles-et-evenements/evenements

Il sera possible d'écouter la conférence téléphonique en différé du 4 avril au 3 mai 2019. Il suffit de composer le 1 800 408-3053 ou le 905 694-9451 à Toronto (code d'accès : 2644870#) ou de vous rendre dans le site greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc. - French

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :