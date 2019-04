Découvrez la nouvelle Canada Vie : une marque pour trois compagnies canadiennes emblématiques





La Great-West, la London Life et la Canada-Vie s'unissent sous la marque Canada Vie

WINNIPEG, le 3 avril 2019 /CNW/ - Trois marques canadiennes emblématiques s'unissent sous une seule marque - Canada Vie - afin de mieux servir plus de 13 millions de relations clients au Canada et de positionner les compagnies en vue d'une croissance encore plus forte.

La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie amorcent immédiatement une évolution destinée à adopter une seule marque sur le marché canadien. La marque de la nouvelle Canada Vie, fraîchement élaborée, prend appui sur les fiers antécédents des trois compagnies, qui ont vu le jour il y a plus de 170 ans. Canada Vie deviendra la nouvelle marque utilisée par l'organisation pour créer, offrir et promouvoir les produits et services de tous ses secteurs d'activité au Canada.

« Un nouveau chapitre stimulant commence aujourd'hui pour nos compagnies au Canada », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction. « Unir nos compagnies sous une seule marque nous permettra d'offrir une expérience plus simple et unifiée à nos clients, à nos conseillers et à nos consultants. Il sera aussi possible de se concentrer sur le plus important : aider les Canadiens à atteindre leur plein potentiel, chaque jour. »

En plus d'adopter une nouvelle marque, la Great-West, la London Life, la Canada-Vie et leurs sociétés de portefeuille, Corporation Financière Canada-Vie et Groupe d'assurances London Inc., ont également entamé le processus menant à une fusion officielle en une seule compagnie : La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Cette initiative visant à simplifier davantage l'exercice de nos activités est distincte du projet d'adoption d'une seule marque, mais elle s'harmonise tout de même avec celui-ci. La fusion proposée est un processus en plusieurs étapes qui se réaliserait uniquement après l'obtention des approbations nécessaires de la part du conseil d'administration, des organismes de réglementation et des titulaires de police. De plus amples renseignements seront fournis au cours des prochains mois.

« La nouvelle Canada Vie est bien positionnée pour connaître du succès et une croissance soutenue », a souligné Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada. « Conjointement avec nos employés, nos conseillers et nos consultants, nous sommes enthousiastes et optimistes quant à la tâche qui nous attend. Sous une seule marque, nous posséderons une voix et une gamme de produits et services unifiées, mais nous proposerons aussi une expérience simplifiée pour les clients, les conseillers et les consultants. »

Nous avons plus de 11 000 employés à l'échelle du pays. Ils continueront à travailler dans nos cinq centres principaux situés à Winnipeg, London, Toronto, Montréal et Regina, ainsi que dans d'autres bureaux au Canada. Cette annonce n'a aucune incidence sur les emplois.

« Nos employés sont essentiels non seulement à la croissance de nos compagnies, mais également au lien de confiance que nous avons établi avec nos clients, nos conseillers et nos consultants », a expliqué M. Macoun. « Sous la marque de la nouvelle Canada Vie, nous ferons en sorte qu'ils puissent servir avec plus de facilité nos clients, nos conseillers, nos consultants et leurs collectivités. »

Les Services d'investissement Quadrus ltée, la Financière Liberté 55, Conseillers immobiliers GWL et GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée conserveront leur marque actuelle. Ce changement n'a aucune incidence sur les activités exercées par Great-West Lifeco aux États-Unis et en Europe.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie

Ensemble la Great-West, la London Life et la Canada-Vie sont des assureurs de premier plan qui s'investissent dans l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Unies sous la marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays et sommes de principaux fournisseurs d'une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un bout à l'autre du pays.

