La campagne « Luttez contre la faim, initiez le changement » de Walmart Canada a permis de fournir plus de 15 millions de repas, dépassant son objectif de 2 millions de repas





Tous les dons en aliments et en argent reçus sont remis aux banques alimentaires d'un bout à l'autre du pays et à Banques alimentaires Canada.

MISSISSAUGA, ON, le 3 avril 2019 /CNW/ - La troisième campagne nationale annuelle « Luttez contre la faim, initiez le changement » de Walmart Canada a permis de fournir plus de 15 millions de repas aux Canadiens, dépassant son objectif ciblé de 13 millions de repas. Ce programme annuel invite les Canadiens à se joindre à Walmart pour lutter contre la faim, un problème qui touche les communautés, partout au pays.

Du 14 février au 13 mars, Walmart et certains fournisseurs sélectionnés ont créé un partenariat pour amasser des fonds au profit des familles canadiennes dans le besoin en appuyant Banques alimentaires Canada et le réseau de plus de 550 banques alimentaires afin d'atteindre leur mission de nourrir les familles chaque jour.

« Les familles passent avant tout pour Walmart; nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec Banques alimentaires Canada et venir en aide aux communautés en vue de lutter contre la faim » a déclaré Lee Tappenden, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Quoi de plus canadien que la générosité démontrée par nos clients, nos associés et nos fournisseurs-partenaires qui oeuvrent à faire en sorte que les familles reçoivent des repas nutritifs? ».

Walmart s'est engagée à aider la cause de la lutte contre la faim au Canada. La campagne annuelle « Luttez contre la faim, initiez le changement », menée en collaboration avec Banques alimentaires Canada et les banques alimentaires du réseau, vise à amasser des fonds pour fournir des repas aux personnes dans le besoin en plus de trouver des solutions aux problèmes de gaspillage alimentaire. Chaque succursale est jumelée à une banque alimentaire locale afin de maximiser le surplus de dons en aliments.

Walmart Canada a amassé et remis plus de 15 millions $ depuis 2011 à Banques alimentaires Canada et aux banques alimentaires du réseau. La Fondation Walmart a versé près de 6 millions $ pour renforcer la capacité des banques alimentaires affiliées à Banques alimentaires Canada avec plus de camions, plus de réfrigérateurs et plus de personnes pour acheminer les aliments à ceux qui en ont le plus besoin.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de 410 succursales à l'échelle nationale et nous servons plus de 1,2 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, www.walmart.ca, est visité par 750 000 clients quotidiennement. Avec plus de 85 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 350 millions $ à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d'autres informations à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada soutient un réseau unique de plus de 4 300 organismes alimentaires dans chaque province et territoire du pays qui viennent en aide à plus de 1,1 million de Canadiens faisant appel aux banques alimentaires chaque mois. Le réseau procure annuellement plus de 200 millions de livres de produits alimentaires essentiels et sains. L'organisme Banques alimentaires Canada fournit également des programmes sociaux afin d'encourager l'autonomie et soutient des changements politiques qui contribuent à faire du Canada un pays où personne n'aura à vivre avec la faim. Consultez foodbankscanada.ca pour obtenir plus de renseignements.

