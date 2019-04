Softomotive annonce la nomination de Guy Berruyer, ancien PDG de Sage Group, au poste de président du conseil d'administration





Softomotive, un leader dans le domaine de l'automatisation robotisée des processus (ARP), a annoncé la nomination de Guy Berruyer au poste de président du conseil d'administration.

Fondée en 2005, la société Softomotive a été pionnière sur le marché de l'ARP et compte aujourd'hui plus de 8 000 clients à travers le monde. En septembre dernier, elle a annoncé un tour de financement de série A d'un montant de 25 millions de dollars visant à contribuer au renforcement de sa position forte et grandissante.

M. Berruyer, ancien DG de Sage Group, l'éditeur de logiciels de comptabilité, a réussi à faire passer la société à un modèle de logiciel sur abonnement. Il apporte son expérience non seulement d'ancien PDG d'une société du FTSE-100 mais aussi de président du conseil d'administration de l'éditeur de logiciels Linaro, de directeur de Berger Levrault et de directeur non exécutif de Meggitt PLC.

Il est également conseiller principal chez Warburg Pincus LLC et ancien membre du conseil à l'Université de Southampton.

« Le marché de l'ARP est véritablement une nouvelle frontière de l'innovation et une opportunité de croissance. C'est un secteur vraiment enthousiasmant », a déclaré M. Berruyer. Il a ajouté qu'il était impressionné par les cofondateurs Marios Stavropoulos, PDG de Softomotive, et Argyris Kaninis, chef des opérations.

M. Berruyer a affirmé : « Softomotive se transforme extrêmement rapidement et un aspect de ma fonction de président du conseil d'administration consiste à agir en qualité de mentor, je suis donc impatient de partager mon expérience. »

M. Stavropoulos a déclaré : « L'approche traditionnelle de l'ARP ne s'arrête pas là et nous la complétons en fournissant une approche ascendante (« bottom-up ») que nous appelons approche People1st de l'ARP. Il s'agit d'une manière totalement différente de déployer l'ARP, en mettant le pouvoir entre les mains de l'utilisateur final. »

M. Kaninis a ajouté : « Softomotive a doublé ses effectifs au cours des 12 derniers mois et nous prévoyons de les doubler à nouveau dans l'année à venir alors que nous continuons d'investir dans nos produits. Notre siège social mondial reste à Londres mais nous avons renforcé notre présence aux États-Unis avec notre siège social de New York, au One World Trade Center, tout en continuant de développer notre présence en Grèce et en Inde. Nous examinons par ailleurs de près la possibilité d'ouvrir des bureaux en Europe continentale et dans la zone Asie-Pacifique.

M. Stavropoulos a déclaré : « Nous nous réjouissons vraiment à l'idée de travailler avec M. Berruyer. Nous vivons une période exaltante et il apporte une vaste expérience dont nous pourrons profiter. »

À propos de Softomotive

Softomotive, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'automatisation robotisée des processus (ARP), a acquis la confiance de plus de 8 000 entreprises à travers le monde. L'ARP ? assistée ou non ? est délivrée grâce à une technologie ARP puissante et robuste pouvant être installée sur un ordinateur de bureau ou utilisant un logiciel basé sur serveur qui est rapide à déployer, facile à utiliser et qui procure le meilleur rapport qualité-prix.

WinAutomation est le meilleur outil d'automatisation robotisée du poste de travail au monde, fournissant une plateforme puissante, robuste et facile à utiliser basée sur Windows pour construire des robots logiciels.

ProcessRobot est une plateforme ARP d'entreprise de premier plan incluant une sécurité et des contrôles de qualité professionnelle et offrant des liens avec les meilleures technologies d'IA.

