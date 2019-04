dentalcorp annonce la nomination de Robert Masson à titre de directeur financier





TORONTO, le 3 avril 2019 /CNW/ - dentalcorp, le plus grand réseau de cabinets dentaires du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de Robert Masson, qui occupera le poste de directeur financier dès le 8 mai.

Dirigeant chevronné comptant plus de 20 ans d'expérience dans la direction de services de finances dans des milieux en forte croissance, qui comportent plusieurs unités et qui sont axés sur les consommateurs, Robert possède des compétences dynamiques et des connaissances approfondies concernant les fusions et acquisitions, la gestion de la rentabilité, la planification stratégique et les technologies de l'information.

Avant de se joindre à dentalcorp, Robert a occupé le poste de directeur financier à Sleep Country, où il a dirigé la transformation des systèmes et de l'infrastructure de l'organisation pour soutenir sa croissance rapide, de premiers appels publics à l'épargne fructueux et d'importantes opérations financières subséquentes sur le marché financier. Il a aussi occupé plusieurs postes au sein de la haute direction d'entreprises mondiales, dont IBM Canada, Ernst & Young, Deloitte et Sappi.

Robert remplacera Tom Weber.

« Nous sommes heureux d'accueillir Robert au sein de l'équipe. Son approche stratégique en matière de gestion financière et son intérêt à élaborer de solides processus d'affaires seront fort précieux à mesure que nous continuerons d'accroître notre infrastructure et en vue de soutenir notre programme de croissance dynamique », a déclaré le chef de la direction et fondateur de dentalcorp, Graham Rosenberg.

À propos de dentalcorp

dentalcorp met l'accent sur l'acquisition et l'élaboration de partenariats avec des cliniques dentaires générales et spécialisées de premier plan à travers le Canada et qui sont axées sur la croissance. Notre proposition de valeur unique permet à nos dentistes partenaires de conserver leur autonomie clinique et leur indépendance professionnelle pendant que nous les motivons à atteindre de nouveaux sommets en croissance personnelle et professionnelle. Nos connaissances stratégiques et notre expertise sans précédent placent nos partenaires à la fine pointe de la prestation de soins optimaux aux patients.

