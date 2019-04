Sisvel annonce le lancement du programme de licence commune JPEG-XT





Sisvel International S.A. a annoncé aujourd'hui le lancement de "JPEG-XT Portfolio License", un nouveau programme dédié à la technologie d'images à plage dynamique étendue (HDR), liée à la norme JPEG-XT. Le programme a été lancé avec un portefeuille de brevets détenus ou contrôlés par Dolby International AB, une filiale de Dolby Laboratories, Inc., et Trellis Europe S.r.l.

Bien que le format JPEG soit une largement adopté dans le stockage d'images numériques, il ne répond pas à diverses exigences, devenues importantes au cours de ces dernières années, comme la compression d'images avec des profondeurs d'octet plus élevées (jusqu'à 16 octets), l'imagerie HDR, la compression sans perte, et la représentation des canaux alpha. La technologie JPEG-XT peut préserver l'intégralité des informations de l'image (couleurs, luminosité) et les éditions non-destructrices, pour offrir une véritable qualité HDR, avec une taille de fichier RAW très réduite. De plus, cette technologie procurera aux utilisateurs des capacités de détails, de données d'images et de post-traitement, jusque-là impossibles avec le format JPEG. La technologie JPEG-XT est également rétro-compatible, c'est-à-dire que le même fichier sera lisible par les décodeurs à plage dynamique limitée (LDR) et les décodeurs HDR existants.

L'accord de licence de portefeuille JPEG-XT proposé par Sisvel couvre tous les produits grand public disposant de capacités de saisie d'image exploitant la fonctionnalité JPEG-XT. Sisvel propose une licence assujettie aux redevances, non-transférable, incessible et non-exclusive, sans droit d'octroi de sous-licences pour ce programme. Des informations supplémentaires relatives aux conditions générales des licences JPEG-XT de Sisvel sont disponibles à l'adresse http://www.sisvel.com/licensing-programs/digital-video-display-technology/jpeg-xt/introduction, ou auprès de Sisvel pour les sociétés sollicitant actuellement une licence.

À propos de Sisvel

Sisvel International S.A. est la société holding du Groupe Sisvel. Sisvel est un chef de file mondial de la gestion de la propriété intellectuelle et de l'optimisation de la valeur des droits des brevets. Créé en 1982, le Groupe Sisvel dispose d'une vision et d'une portée mondiales, avec des sociétés en Italie, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, en Allemagne, au Luxembourg, et au Royaume-Uni. Le groupe compte sur des équipes jouissant d'une expertise technique, juridique et dans les licences. Sisvel a une longue expérience dans la gestion de portefeuilles de brevets, y compris ceux relatifs aux normes de compression audio, comme les formats MP3 et MPEG Audio. Sisvel gère actuellement des pools de brevets et des programmes de licences communes pour DVB-T2, DVB-S2X, MCP, LTE/LTE-A, 3G, Wi-Fi et Recommendation Engine, ainsi que ses programmes de licences Sisvel Wireless et DSL.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: www.sisvel.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 03:25 et diffusé par :