Traxens reçoit le prix "Technology Leadership" de Frost & Sullivan pour sa technologie innovante dans le fret maritime





Traxens, un expert en données et services à forte valeur ajoutée pour le secteur de la chaîne logistique, annonce aujourd'hui avoir reçu le prestigieux prix « Technology Leadership » de Frost & Sullivan pour sa solution IoT de suivi des conteneurs, destinée à diverses industries, notamment maritime. En plus de ce prix, Frost & Sullivan a également publié un rapport complet, « Les innovations de rupture dans l'industrie logistique en Europe », qui inclut une analyse sur Traxens et son leadership dans le domaine des conteneurs intelligents.

La solution IoT de Traxens repose sur une technologie de rupture, brevetée, qui permet d'accéder aux données les plus complètes, précises et en temps voulu, pour la gestion des actifs en transit partout dans le monde. Cette technologie apporte une efficacité et une sécurité améliorées, une plus grande transparence et une meilleure utilisation des actifs, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour tous les acteurs impliqués dans la chaîne logistique.

L'offre de Traxens a été reconnue car elle fournit des informations majeures aux acteurs clés de l'industrie sur le marché de la chaîne logistique en produisant, qualifiant, enrichissant et certifiant des données en temps réel.

Traxens fournit ses services basés sur le Cloud, ainsi que ses propres dispositifs télématiques, développés afin de répondre aux besoins précis en données dans ce secteur. Grâce à ses solutions de bout en bout, Traxens peut fournir des données en temps réel à tous ses clients. Son système a été conçu pour permettre une intégration transparente aux dispositifs intelligents et assurer une flexibilité par la collecte des données.

Les dispositifs de Traxens exploitent un réseau maillé IoT LowPower afin d'améliorer la visibilité et d'optimiser l'accès au réseau cellulaire ou satellite. La plateforme IoT de Traxens utilise un système de localisation et des réseaux cellulaires afin d'offrir une couverture totale et de transférer des données même depuis des lieux éloignés. Les données sont envoyées sur la plateforme IoT de Traxens qui gère un grand volume de données provenant de multiples sources. Cette plateforme peut analyser, manipuler et convertir des données en informations utiles qui permettront de prendre des décisions rapides, basées sur les données, indispensables dans ces marchés en pleine évolution.

« Nous sommes ravis de recevoir ce prix prestigieux de la part de Frost & Sullivan », déclare Jacques Delort, PDG de Traxens. « Cette reconnaissance est la preuve que la société va dans la bonne direction et qu'elle est prête à transformer le secteur de la chaîne logistique grâce à des services IoT et Big Data de pointe, qui rendent les processus plus efficaces pour les acteurs de l'industrie ».

« La solution de Traxens permet aux clients de réduire les coûts de transport pour chaque conteneur, par voyage. De plus, Traxens va plus loin en réduisant les pertes de cargaison, les coûts d'emballage, les marchandises endommagées, le vol, le pillage, l'altération, la fraude et la contrefaçon, faisant ainsi économiser des millards d'euros à ses clients », ajoute Suriya Anjumohan, analyste Transport & Logistique chez Frost & Sullivan. « Les données fournies par Traxens permettent des gains d'efficacité sur de nombreux aspects de la chaîne logistique, améliorant ainsi la satisfaction du client, accélérant le dédouanement, garantissant la conformité des processus et conduisant à de meilleures conditions d'assurance et de financement ».

Le secteur des transports maritimes internationaux est reponsable du transport d'environ 90% du commerce international. Plus de 50 000 navires marchands transportent des cargaisons dans le monde entier, ce qui génère un revenu annuel estimé à plus de 500 milliards de dollars en frais de transport.

Le cabinet d'analyse Frost & Sullivan récompense chaque année les meilleurs acteurs de l'industrie lors de sa cérémonie des Technology Leadership Awards, qui se tiendra à Londres le 10 juillet prochain.

Traxens collabore déjà avec deux sociétés de transport de premier plan, et teste ses équipements dans des grands ports européens. La société a signé des dizaines de contrats avec des BCO (Beneficial Cargo Owners ou propriétaires de fret).

À PROPOS DE TRAXENS

Traxens génère, collecte, consolide, enrichit et transforme les données logistiques en informations exploitables. Notre technologie IoT révolutionnaire fournit des informations complètes et en temps réel pour gérer les actifs logistiques partout dans le monde. Avec ses solutions, Traxens permet à ses clients de transformer numériquement leurs chaînes logistiques multimodales, et ainsi de réduire leurs coûts, d'optimiser leurs investissements, de se conformer à la réglementation environnementale et de fournir des services de qualité à leurs clients finaux.

www.traxens.com

TRAXENS SAS

Ba?timent C, 15 rue Marc Donadille

Lieu-dit Les Baronnies - 13013 Marseille SIRET : 750 626 871 00040

Tel : 04 84 52 55 63 - Fax : 04 84 52 55 63

www.traxens.com

