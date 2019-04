Leyard nomme Thorsten Lipp à la tête de Leyard Europe





Leyard, leader mondial en produits de visualisation, a annoncé aujourd'hui la nomination de Thorsten Lipp au poste de directeur en chef de l'exploitation, ainsi qu'à la fonction de président-directeur général par intérim de Leyard Europe et de ses sociétés, Planar, eyevis et Teracue.

M. Lipp a rejoint la société en novembre 2018, en tant que directeur de l'exploitation, de Leyard Europe. On lui a récemment demandé d'assumer également les fonctions de président-directeur général par intérim, de Leyard Europe. Avant cela, M. Lipp a siégé au conseil d'administration du Production Resource Group (PRG AG) en Allemagne, le numéro un mondial des technologies et services pour événements et spectacles en direct. En plus de diriger l'unité de laboratoire de PRG, il était responsable du secteur des événements d'entreprise et des foires commerciales. M. Lipp a également été cofondateur et directeur général de XL Solutions (une société du XL Video Group), que PRG a rachetée en 2015. Sa vaste expérience dans les domaines de la production audiovisuelle, de la technologie événementielle, des ventes et de la gestion conforte sa nomination à la direction générale par intérim, de Leyard Europe.

« Nous sommes ravis que Thorsten Lipp dirige notre activité EMOA, car il compte plus de douze années de leadership et d'expertise dans l'industrie audiovisuelle sur une multitude de marchés clients », a confié le président de Leyard International, Zach Zhang. « Dans le cadre de ses fonctions, Thorsten Lipp dirigera les opérations, les ventes, le marketing et le support dans une région qui profitera de son expérience dans de nombreux domaines dont les événements en direct, les divertissements, les événements corporatifs, les sports, l'automobile, etc. »

Thorsten Lipp a ajouté : « Notre secteur d'activités vit une période passionnante, car les frontières des technologies d'affichage s'élargissent de manière exponentielle. De plus grandes opportunités vont donc s'offrir à Leyard de distribuer, pour nos marchés en croissance, les solutions les plus innovantes et convaincantes. »

La nomination de M. Lipp renforce le leadership opérationnel de la société dans sa nouvelle et plus grande usine de Pre?ov, en Slovaquie, qui a été inaugurée en 2017. Le bâtiment de 3 119 mètres carrés (33 500 pieds carrés) permet à Leyard de répondre à la demande croissante en affichages numériques et murs vidéo, de ses clients européens, en particulier ceux qui préfèrent acheter des solutions d'affichage numérique, construites au sein de l'Union européenne (UE). En outre, l'usine fabrique désormais, pour la société, certains des produits LED qui étaient auparavant exclusivement produits dans son usine chinoise. Les opérations mondiales de la société s'en trouvent donc renforcées. L'expansion de Leyard en Europe inclut également l'acquisition en 2018 du fabricant de solutions audiovisuelles avancées, eyevis. Cette semaine, la société exposera ses dernières solutions LED au salon ProLight + Sound Europe, le principal événement mondial des technologies du divertissement, à Francfort, en Allemagne.

Pour en savoir plus sur Leyard, rendez-vous sur www.leyard.com.

À propos de Leyard

Leyard est un leader mondial dans la conception, la production, la distribution et la maintenance de produits d'affichage numérique, de murs vidéo et de produits de visualisation, à l'échelle mondiale. Les sociétés et marques du Leyard Group, qui englobent Planar Systems, eyevis et Teracue, comprennent des solutions de visualisation, de divertissement et d'éclairage. Leyard est le leader mondial du marché des écrans vidéo à LED et des LED à faible pixel, proposant des écrans intérieurs, extérieurs, fixes et créatifs (Futuresource 2018). Présent dans diverses applications telles que la diffusion, les arènes sportives, les stades, les réseaux de publicité, la signalisation numérique de détail, les salles de contrôle, les expositions, les événements à grande échelle, et les expériences culturelles numériques, Leyard gère des installations de prestige à l'échelle mondiale, et possède plus de 300 brevets dans le domaine des technologies de visualisation. Fondé en 1995, le groupe est basé à Pékin, en Chine, et est coté à la Bourse de Shenzhen (code stock : 300296). En 2013, le magazine Forbes a listé Leyard dans le « Top 100 des sociétés cotées chinoises au potentiel le plus important ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.leyard.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

