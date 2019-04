Des Futurpreneurs profitent d'une plateforme prestigieuse pour mettre en valeur leur croissance





OTTAWA, 03 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un groupe diversifié de jeunes entrepreneurs, de parlementaires et de chefs de file du milieu entrepreneurial se sont réunis sur la Colline du Parlement, mardi dernier, dans le cadre de la réception que Futurpreneur Canada y organise chaque année.



L'événement, présidé par l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, visait à célébrer la croissance et le développement d'entreprises dirigées par des jeunes soutenus par Futurpreneur Canada. Participaient ainsi les propriétaires de huit entreprises, qui ont présenté certains de leurs plus récents produits et services, tout en relatant leur parcours entrepreneurial et leur croissance à l'échelle internationale.

«?Depuis 2002, le gouvernement du Canada est un partenaire précieux, qui manifeste un appui inébranlable envers Futurpreneur Canada, a déclaré Karen Greve Young, chef de la direction de l'organisation. Notre réception annuelle sur la Colline parlementaire nous offre la chance de témoigner notre reconnaissance, en démontrant l'impact de cet appui d'une manière plus personnelle. Les représentants élus et d'autres membres de l'appareil gouvernemental ont ainsi eu l'occasion d'échanger directement avec de jeunes entrepreneurs qui font grandir leur entreprise dans toutes les régions du Canada et exportent leurs produits dans le monde entier ? contribuant en cours de route à l'économie canadienne de demain.?»

Alors que l'économie mondiale est en perpétuelle évolution et que le monde du travail change, tous les jeunes Canadiens devraient détenir les ressources et les compétences appropriées pour tenir les rênes de leur avenir économique. L'entrepreneuriat est leur plateforme. Grâce au financement, au mentorat et aux ressources que leur offre Futurpreneur, les jeunes créent des entreprises qui favorisent la croissance économique de leur collectivité, et ce, même dans les régions les plus éloignées du pays. Notre organisation s'efforce de fournir un réseau de soutien aux jeunes entrepreneurs afin de leur permettre de jouer un rôle de premier plan dans l'économie canadienne.

«?Cet événement m'a non seulement permis de remercier ceux qui m'appuient et de souligner le succès entrepreneurial de mes pairs, mais aussi de montrer aux décideurs à quel point il est important de soutenir les idées de demain, a mentionné Frédéric Leduc d' Immune Biosolutions , une entreprise soutenue par Futurpreneur. Les économies qui présentent les plus hauts taux de croissance rapportent généralement des niveaux plus élevés d'innovation et d'entrepreneuriat axé sur les possibilités. Compte tenu de ces circonstances, il est logique que le gouvernement fédéral, qui soutient l'entrepreneuriat jeunesse de manière inconditionnelle, continue de générer des emplois et des recettes fiscales pour les années à venir.?»

Futurpreneur est enthousiaste à la perspective de poursuivre sa collaboration avec le gouvernement du Canada et ses autres partenaires, en vue de soutenir les jeunes entrepreneurs des quatre coins de ce pays. Le renouvellement de l'investissement dans Futurpreneur, annoncé par le gouvernement dans le cadre du budget fédéral de 2019, permettra de s'assurer que l'organisation fournit le soutien adéquat aux jeunes Canadiens qui aspirent à faire carrière dans l'entrepreneuriat, et ce, au moment opportun.

« Nous savons que les leaders de demain sont les jeunes d'aujourd'hui, a déclaré l'honorable Mary Ng, Ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations. En tant que gouvernement favorable aux petites entreprises, nous nous engageons à aider plus de Canadiens, incluant les jeunes, à lancer de nouvelles entreprises, agrandir leurs entreprises et avoir accès à de nouveaux marchés. Futurpreneur est un élément clé à cet engagement, aidant de jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans à transformer leurs idées en entreprises innovatrices qui stimulent l'économie nationale. »

Alors qu'elle concentre ses efforts sur la création d'un solide écosystème entrepreneurial au Canada, notre organisation peut continuer de compter sur le soutien croissant de tous les paliers de gouvernement et de ses partenaires des secteurs communautaire et privé.

Futurpreneur souhaite remercier le gouvernement du Canada pour son investissement à long terme dans le modèle éprouvé notre organisation, en matière de soutien de l'entrepreneuriat jeunesse. C'est grâce à ce partenariat constant que nous pouvons continuer d'alimenter le succès de ceux qui lancent des entreprises et en assurent la croissance, dans divers secteurs d'activités et sur tout le territoire canadien, devenant ainsi des acteurs de premier plan pour la croissance inclusive de l'économie.

À propos de Futurpreneur Canada

Depuis 1996, Futurpreneur Canada est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources, du financement et du mentorat aux jeunes et nouveaux propriétaires d'entreprise de 18 à 39 ans. Jusqu'à présent, nous avons soutenu plus de 12 000 jeunes entrepreneurs, et avons assisté au lancement de plus de 10 000 entreprises canadiennes, créant approximativement 5 emplois par entreprises. Son programme de mentorat, reconnu à l'échelle internationale, permet de procéder au jumelage personnalisé de jeunes entrepreneurs et d'experts du milieu des affaires, à partir d'un réseau constitué de près de 3?000 mentors bénévoles. Futurpreneur Canada est membre fondateur de l' Alliance des jeunes entrepreneurs du G20 , représentant du Canada au réseau Youth Business International et hôte officiel de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Canada.

