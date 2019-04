FPI Nexus annonce ses résultats pour l'exercice 2018, la clôture d'une acquisition et les distributions des mois d'avril et mai 2019





MONTRÉAL et TORONTO, le 2 avril 2019 /CNW/ - Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 décembre 2018, la clôture d'une acquisition, ainsi que les déclarations des distributions des mois d'avril et mai 2019.

Faits saillants

Bénéfice net de l'exercice de 38 834 266 $ en hausse de 150% par rapport au bénéfice net de l'exercice 2017 de 15 688 792 $.

Total des actifs en augmentation de 98 949 167 $ ou 22% par rapport au 31 décembre 2017, principalement dû aux acquisitions relutives complétées au cours de l'exercice et à l'augmentation de la juste valeur des immeubles de placement.

Flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés (mieux connu sous l'acronyme anglais de « AFFO ») normalisés par part pour le trimestre de 0,049 $, en hausse de 2% par rapport à l'AFFO par part de 0,048 $ au quatrième trimestre de 2017.

Taux de distribution de l'AFFO normalisé de 83,3% pour l'exercice 2018, en baisse par rapport à 83,6% pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017.

AFFO normalisé par part pour le quatrième trimestre de 2018 de 0,049 $, en hausse de 1,4% par rapport à l'AFFO normalisé par part de 0,048 $ au troisième trimestre de 2018.

Taux de distribution de l'AFFO normalisé de 81,6% pour le quatrième trimestre de 2018, en baisse par rapport à 82,6% pour le troisième trimestre de 2018.

Ratio de la dette sur l'actif total conservateur de 51,7%.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le mercredi 3 avril 2019 pour passer en revue les résultats financiers et d'exploitation.

« 2018 a été une année exceptionnelle pour le FPI. Les acquisitions relutives ont fait croître nos actifs d'environ 91,0 millions de dollars, dont 35,0 millions de dollars en contrepartie d'achat suite à des parts émises à prime par rapport au cours du marché » a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Nos éléments fondamentaux continuent d'être forts avec un ratio de la dette sur l'actif total conservateur de 51,7% et un taux de distribution de l'AFFO de 83% pour l'année 2018. Suivant la fin d'exercice, nous avons annoncé aujourd'hui la clôture d'une acquisition hautement relutive qui ajoutera davantage à notre AFFO par unité. Nous espérons nous appuyer sur notre succès de 2018 en 2019. »

Sommaire des résultats

Des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans les tableaux qui suivent et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Les lecteurs sont encouragés à se référer au rapport de gestion du FPI pour une analyse plus approfondie des mesures financières non définies par les IFRS présentées.





Trimestre terminé le

31 décembre

Exercice terminé le

31 décembre

2018

2017

2018

2017

$

$

$

$ Résultats financiers













Produits locatifs tirés des immeubles 14 221 166

13 135 686

54 097 493

36 999 083 Bénéfice d'exploitation net 9 004 890

8 161 266

33 765 529

25 139 568 Bénéfice net 23 753 407

12 302 915

38 834 266

15 688 792

















Trimestre terminé le

31 décembre

Exercice terminé le

31 décembre

2018

2017

2018

2017

$

$

$

$ Faits saillants financiers













Flux de trésorerie liés aux opérations ("FFO") (1) 5 574 014

5 339 619

20 909 100

15 961 115 FFO normalisé (1) (7) 6 244 514

5 339 619

22 703 205

15 961 115 Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés ("AFFO") (1) 4 840 327

4 534 756

18 318 672

14 062 927 AFFO normalisé (1) (7) 5 510 827

4 534 756

20 112 777

14 062 927 Distributions déclarées (2) 4 494 971

3 768 425

16 879 656

12 203 008 Distributions déclarées sur les parts émises le 30 juin -

-

-

444 556 2017 à la clôture de l'appel public à l'épargne et du placement privé (4) Distributions déclarées sur les parts émises le 30 avril -

-

128 857

- 2018 à la clôture d'une acquisition (5) Distributions déclarées normalisées (4) (5) 4 494 971

3 768 425

16 750 799

11 758 452 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, de base (3) 112 169 870

94 213 235

104 620 008

72 657 067 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, dilué(3) 112 216 160

94 277 656

104 677 571

72 739 276 Distribution par part, de base et diluée (2) (3) 0,040

0,040

0,161

0,168 Distribution ajustée par part, de base et diluée (2) (3) (4) (5) 0,040

0,040

0,160

0,162 FFO par part, de base (1) (3) 0,050

0,057

0,200

0,220 FFO normalisé par part, de base (1) (3) (7) 0,056

0,057

0,217

0,220 AFFO par part, de base (1) (3) 0,043

0,048

0,175

0,194 AFFO normalisé par part, de base (1) (3) (7) 0,049

0,048

0,192

0,194 Taux de distribution de l'AFFO normalisé ajusté, 81,6%

83,1%

83,3%

83,6% de base(1) (2) (4) (5) (6) (7) Ratio de la dette sur l'actif total 51,7%

54,0%

51,7%

54,0%





(1) Mesure financière non définie par les IFRS. (2) Incluant les distributions payables aux détenteurs de parts de catégorie B de SEC qui sont comptabilisées comme des dépenses d'intérêts aux états financiers consolidés. (3) Nombre moyen pondéré incluant les parts de catégorie B de SEC. (4) 33 350 000 parts du FPI ont été émises le 30 juin 2017 à la clôture de l'appel public à l'épargne et du placement privé. Ces parts étaient éligibles à recevoir les distributions du mois de juin. Les distributions normalisées déclarées et le taux de distribution de l'AFFO normalisé de base, calculés selon les distributions normalisées déclarées, excluent chacun les distributions déclarées sur ces parts qui étaient en circulation pour seulement 1 jour au cours du trimestre. (5) 9 666 667 parts du FPI ont été émises le 30 avril 2018 à la clôture d'une acquisition. Ces parts étaient éligibles à recevoir les distributions du mois d'avril. Les distributions normalisées déclarées et le taux de distribution de l'AFFO normalisé de base, calculés selon les distributions normalisées déclarées, excluent chacun les distributions déclarées sur ces parts qui étaient en circulation pour le mois d'avril 2018. (6) Calculé sur la base des distributions normalisées déclarées, tel que présenté dans le tableau ci-dessus. (7) Les FFO normalisés et AFFO normalisés incluent un montant d'obligation de location du vendeur relativement à la propriété de Richmond, qui est reçu en argent par le vendeur de la propriété de Richmond jusqu'à ce que la construction soit complétée et que tous les locataires occupent et paient un loyer. Le montant de l'obligation de location du vendeur n'est pas inclus dans le bénéfice d'exploitation net aux fins de la comptabilisation selon les normes IFRS.

Produits locatifs et résultats des opérations

Le bénéfice d'exploitation net de 9 004 890 $ pour le quatrième trimestre de 2018 était en hausse de 843 624 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net de 8 161 266 $ pour le quatrième trimestre de 2017, et était en hausse de 409 848 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net de 8 595 042 $ pour le troisième trimestre de 2018. Les acquisitions de l'exercice 2018 ont contribué pour environ 860 000 $ de bénéfice d'exploitation net additionnel au cours du trimestre par rapport au trimestre comparable de 2017. Une réduction du bénéfice d'exploitation net suite à la vente de 2 propriétés au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2018 a partiellement contrebalancé le bénéfice d'exploitation net additionnel.

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, le bénéfice d'exploitation net de 33 765 529 $ était en hausse de 8 625 961 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net de 25 139 568 $ pour 2017, principalement attribuable à l'impact de la transaction de Nobel en avril 2017 et de la transaction de Sandalwood en juillet 2017. Les acquisitions complétées en 2018 ont également contribué au bénéfice d'exploitation net additionnel.

Les frais généraux et d'administration pour le trimestre de 719 027 $ étaient en baisse de 274 943 $ par rapport aux frais généraux et d'administration de 993 970 $ pour le trimestre comparable de l'exercice précédent. Cette baisse est expliquée principalement par la comptabilisation en charges des primes annuelles de 2017 au cours du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Les frais généraux et d'administration pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 sont demeurés stables par rapport aux frais de l'exercice 2017.

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2018 incluait une variation de la juste valeur des immeubles de placement d'un montant de 17 533 027 $ et des variations de la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B, des bons de souscription et des options d'un montant total de 2 515 146 $. Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, les variations de juste valeur ont totalisé 21 121 998 $.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le mercredi 3 avril 2019 pour passer en revue les résultats financiers et l'exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l'appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus REIT conference call » en anglais).

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 3 mai 2019. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 2919 comme code d'accès.

Clôture d'une acquisition

Le 2 avril 2019, le FPI a complété l'acquisition annoncée précédemment de quatre propriétés industrielles à locataire unique situées à Fort St John (Colombie-Britannique); Blackfalds (Alberta); Medicine Hat (Alberta) et Estevan (Saskatchewan) pour un prix d'achat de 31,0 millions de dollars et un taux de capitalisation de 9,3%. En règlement partiel du prix d'achat, 14 763 390 $ de parts de société en commandite de catégorie B d'une société en commandite filiale du FPI ont été émises au vendeur à 2,10 $ par part.

Distribution d'avril et mai

Le FPI a annoncé aujourd'hui qu'il versera une distribution en espèces de 0,01333 $ par part, représentant 0,16 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 mai 2019 aux détenteurs de parts inscrits au 30 avril 2019.

Le FPI versera également une distribution en espèces de 0,01333 $ par part, représentant 0,16 $ par part sur une base annualisée, payable le 14 juin 2019 aux détenteurs de parts inscrits au 31 mai 2019.

La distribution courante du FPI demeure à 0,01333 $ par part. Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l'acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 70 immeubles comportant une superficie locative d'environ 3,8 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 99 790 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 20 817 000 parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de la qualité ou de l'exactitude du présent communiqué.

