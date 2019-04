Microsoft et BMW Group lancent l'OMP (Open Manufacturing Platform)





Les deux sociétés s'associent dans le cadre d'une nouvelle initiative pour favoriser le développement libre de l'Internet des objets industriel et pour aider à mettre sur pied une communauté afin de créer des solutions d'avenir pour l'industrie 4.0 - Le cadre de référence technologique et la communauté ouverte partageront des solutions intelligentes pour usines dans les secteurs de la production manufacturière et automobile afin d'accélérer de manière importante les développements futurs de l'Internet des objets industriel. - Utilisant des cas d'usage industriel et des codes échantillon, les membres et les partenaires de la communauté seront en mesure de créer leurs propres services et solutions. - Fondée sur la plate-forme infonuagique Microsoft Azure pour l'Internet des objets industriel, l'OMP (Open Manufacturing Platform) a pour objet de fournir une architecture de référence avec composantes libres axées sur les normes industrielles ouvertes et sur un modèle de données libres. - L'objectif, d'ici la fin de 2019, est de compter sur l'appui de quatre à six partenaires de départ et d'un minimum de 15 cas d'usage implantés dans des environnements de production sélectionnés. - Les fabricants et les fournisseurs, dont les sociétés externes à l'industrie automobile, seront invités à se joindre à la communauté. HANOVRE, Allemagne, 2 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, à la Foire de Hanovre (Hannover Messe), Microsoft Corp. et BMW Group annoncent une nouvelle initiative communautaire visant à stimuler de manière plus rapide et plus rentable l'innovation dans le secteur manufacturier. De nos jours, la production et la profitabilité dans ce secteur peuvent être entravées par des systèmes complexes et exclusifs qui créent des données en vases clos et qui ralentissent la productivité. L'OMP (Open Manufacturing Platform) est conçue pour faire tomber ces obstacles en mettant sur pied un cadre de référence technologique libre et une communauté couvrant une multitude d'industries. Cette initiative devrait appuyer le développement de solutions intelligentes pour usines qui seront partagées par les participants à l'OMP issus du domaine automobile et de l'ensemble des secteurs manufacturiers. Le but est d'accélérer de manière importante les développements futurs de l'Internet des objets industriel, de réduire le délai de valorisation et de stimuler l'efficience de la production en s'attaquant aux défis industriels communs.

Fondée sur la plate-forme infonuagique Microsoft Azure pour l'Internet des objets industriel, l'OMP vise à fournir aux membres de la communauté une architecture de référence avec composantes libres axées sur les normes industrielles ouvertes et sur un modèle de données libres. En plus de faciliter la collaboration, cette approche par plate-forme est conçue pour exploiter et normaliser les modèles de données qui donnent vie aux scénarios d'analyse et d'apprentissage-machine, ces données étant traditionnellement gérées par des systèmes exclusifs. Utilisant des cas d'usage industriel et des codes échantillon, les membres et les autres partenaires de la communauté seront en mesure de créer leurs propres services et solutions tout en gardant le contrôle de leurs données.

« Microsoft joint ses forces à celles de BMW Group pour transformer l'efficacité de la production numérique dans l'ensemble de l'industrie », soutient Scott Guthrie, vice-président exécutif de Microsoft Cloud + AI Group. « Notre engagement à établir une communauté ouverte créera de nouvelles opportunités de collaboration dans toute la chaîne de valeur manufacturière. »

Alors que plus de 3 000 machines, robots et systèmes de transport autonome sont actuellement reliés à la plate-forme de BMW Group pour l'Internet des objets, laquelle repose elle-même sur les capacités de Microsoft Azure en matière de nuage informatique, d'Internet des objets et d'intelligence artificielle, BMW Group prévoit soumettre des cas d'usage initiaux pertinents à la communauté de l'OMP. Mentionnons comme exemple l'utilisation que fait la société de sa plate-forme consacrée à l'Internet des objets pour la seconde génération de ses systèmes de transport autonome à l'usine de BMW Group qui se trouve à Ratisbonne, en Allemagne, soit l'un des 30 sites de production et d'assemblage de BMW Group dans le monde. Ce cas d'usage a permis à BMW Group de simplifier grandement ses processus logistiques par la coordination centrale du système de transport, optimisant ainsi l'efficience logistique. À l'avenir, ce cas d'usage comme d'autres -- que ce soit les boucles d'asservissement numérique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement numérique ou l'entretien prédictif -- seront disponibles et, dans les faits, se développeront davantage au sein de la communauté de l'OMP.

« Maîtriser la tâche complexe de fabriquer des produits individualisés de première qualité exige des solutions logicielles et de TI innovantes », soutient Oliver Zipse, membre du conseil d'administration de BMW AG, Production. « L'interconnexion des sites et des systèmes de production tout comme l'intégration sécurisée des partenaires et des fournisseurs sont particulièrement importantes. Nous nous fions au nuage informatique depuis 2016 et nous développons constamment de nouvelles approches. L'OMP étant la prochaine étape, nous voulons rendre nos solutions disponibles aux autres sociétés afin de tirer conjointement profit de ce potentiel et ainsi assurer à long terme notre position forte sur le marché. »

L'OMP est la nouvelle évolution du partenariat technologique de longue date entre BMW Group et Microsoft et de leur engagement mutuel en matière d'innovation et de création de possibilités pour le secteur entier qui assurent la réussite collective. Grâce à l'OMP, les membres de la communauté auront davantage de chances d'exploiter le potentiel de leurs données, ce qui leur permettra de créer et d'intégrer des solutions industrielles plus rapidement et de manière plus sécuritaire pour ensuite tirer profit de leur apport aux autres organisations et de leurs constatations tirées de celles-ci.

L'OMP sera conçue pour résoudre les problèmes industriels courants, comme la connectivité des machines et l'intégration de systèmes sur place. Cela facilitera la réutilisation de solutions logicielles parmi les fabricants d'équipement d'origine, les fournisseurs et les autres partenaires, réduisant de manière importante les coûts de mise en oeuvre. Par exemple, la norme robotique reposant sur ROS pour les systèmes de transport autonome destinés à la production et à la logistique sera mise à profit dans le cadre de l'OMP; tous pourront s'en servir. L'OMP sera compatible avec l'architecture existante de référence pour l'industrie 4.0, tirant parti de la norme d'interopérabilité OPC UA.

« Ce sont d'excellentes nouvelles pour le secteur manufacturier », soutient Stefan Hoppe, président et chef de la direction de l'OPC Foundation. « L'utilisation de normes industrielles internationales libres, comme la norme OPC UA, dans la communauté de l'OMP permettra aux fabricants, aux concepteurs de machines et aux fournisseurs d'intégrer leurs systèmes et leurs équipements existants de manière efficace et sécuritaire. Pendant longtemps, les sociétés ont fait la promotion d'écosystèmes exclusifs et fermés; l'engagement de l'OMP envers le développement libre redéfinira le secteur manufacturier de demain. »

La plate-forme sous-jacente continuera d'évoluer au fil du temps, tout comme les exigences du secteur manufacturier, afin d'intégrer les innovations, notamment dans les domaines de l'analyse, de l'intelligence artificielle et des boucles d'asservissement numérique.

La communauté de l'OMP dans son ensemble est en cours de création, le recrutement de partenaires supplémentaires étant mis en branle. L'instance consultative de l'OMP devrait commencer ses activités d'ici la fin de 2019, en comptant sur l'appui de quatre à six partenaires de départ et d'un minimum de 15 cas d'usage implantés dans des environnements de production sélectionnés. Les deux premiers partenaires, Microsoft et BMW Group, invitent les autres fabricants et fournisseurs, dont les sociétés externes à l'industrie automobile, à se joindre à la communauté.

