Airsprint augmente son offre de service par un nouveau partenariat avec Quintessentially

TORONTO, 02 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirSprint Aviation Privée a conclu un partenariat avec Quintessentially, le leader mondial dans le domaine de la conciergerie luxe, afin d'améliorer l'expérience des propriétaires d'AirSprint en offrant une vaste gamme d'activités des plus enrichissantes.



Grâce à l'accès garanti à leur aéronef partout en Amérique du Nord avec aussi peu que 8 heures de préavis, ce nouveau partenariat ouvre la voie à un monde d'opportunités pour les propriétaires d'AirSprint.

"Imaginez que vous relaxez à bord de votre propre jet, faites un arrêt à votre vignoble préféré dans la vallée de Napa avant de vous rendre à une réception privée pour les Oscars à Los Angeles," souligne James Elian, Président et chef des opérations chez AirSprint. "Grâce au partenariat avec Quintessentially, nous pouvons planifier tout cela pour vous.

En tant que propriétaire avec AirSprint, vous aurez accès en tout temps à votre planificateur de voyages qui s'occupera de tous vos besoins. En ayant accès à la plus grande flotte de jet en multipropriété au Canada, les possibilités sont illimitées pour les propriétaires d'AirSprint.

"Quintessentially et AirSprint Aviation Privée répondent aux besoins d'une clientèle aisée et nos deux sociétés collabore de façon similaire, de sorte que ce partenariat est tout-à-fait naturel », nous dit Annastasia Seebohm, PDG de Quintessentially. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'améliorer le style de vie des propriétaires grâce à notre expertise reconnue. »

M. Elian indique que ce partenariat permettra aux propriétaires d'AirSprint d'avoir accès au service de conciergerie personnalisé de Quintessentially. « Notre but est de permettre à nos propriétaires d'optimiser leur temps en s'occupant pour eux de l'ensemble de leurs besoins de voyages. Ils peuvent donc passer plus de temps à s'occuper de leur famille ou de leur entreprise, » ajoute-t-il. « Avec ce partenariat, les propriétaires d'AirSprint, par l'entremise de leur planificateur personnel, aurons accès aux services sans pareil offert par Quintessentially qui sauront agrémenter leur style de vie. Cela comprend obtenir des billets qui ne sont plus disponibles autrement, services de sélection et de réservation de restaurants ainsi que la planification de voyages d'exceptions selon vos goûts. »

À propos d'AirSprint

AirSprint est une entreprise privée avec des bureaux à Toronto, Montréal et Calgary. L'entreprise opère la plus importante flotte d'avions privée en multipropriété au Canada. Notre flotte inclue le Citation CJ3+, Citation CJ2+ et l'Embraer Legacy 450 ce qui permet à nos clients Canadiens de voyager d'un océan à l'autre incluant Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal et les Maritimes.

AirSprint offre aux Canadiens prospères la possibilité d'optimiser leur temps en tirant profit de l'expérience d'une propriété d'un jet privé au sein d'une industrie comportant les normes de sécurité les plus élevées, un service clé en main ainsi qu'une incroyable flexibilité, et ce, à une fraction du coût et personnalisé selon leurs besoins individuels. Pour plus d'information veuillez visiter www.AirSprint.com ?

À propos du groupe Quintessentially.

Quintessentially, le leader mondial dans le domaine de la conciergerie de luxe est dédié à connecter les individus et les communautés, au travers d'expériences uniques.

Quintessentially y parvient en fournissant un accès unique et des solutions spécialisées liés au style de vie et en favorisant les relations avec les marques les plus affluentes au monde.

Avec un réseau global composé de plus de 60 bureaux répartis dans le monde entier et d'une équipe de 1500 personnes qui parlent plus 25 langues, nos spécialistes sont des experts dans tous les aspects de la vie de luxe contemporaine. www.quintessentially.com





