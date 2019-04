Andersen Global développe sa présence au Brésil ; un cabinet collaborateur est ajouté au Brésil





Andersen Global a annoncé aujourd'hui un accord de collaboration avec Albieri e Associados, un cabinet d'expertise-comptable et fiscale, basé à São Paulo au Brésil. Andersen Global compte maintenant six sites au Brésil par le biais de ses sociétés membres et de ses cabinets collaborateurs.

Albieri e Associados est un cabinet-conseil de premier plan à São Paulo. Son équipe de professionnels apporte des décennies d'expérience dans les services d'experts-comptables, la finance et la fiscalité des entreprises, les conseils opérationnels, la technologie et l'aide parajuridique. Les clients du cabinet proviennent d'un large éventail de secteurs, tels que le commerce de détail, l'automobile, les produits alimentaires et les boissons, et le secteur des services. Le cabinet comprend 130 professionnels dans deux sites à São Paulo.

« Nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne financière, de la comptabilité et de la fiscalité, à travers une approche transparente et personnalisée pour chacun de nos clients », a déclaré Luiz Albieri, fondateur et partenaire principal d'Albieri e Associados. « J'ai affiné notre approche axée sur le client, dans le moindre détail, chez Arthur Andersen il y a de nombreuses années, et je suis absolument ravi de voir qu'aujourd'hui la boucle est bouclée, et que nous collaborons avec Andersen Global. »

À l'instar du cabinet collaborateur Lotti & Araujo présent à São Paulo et à Rio de Janeiro, Albieri e Associados travaillera en coopération avec le cabinet membre d'Andersen Tax présent à São Paulo et à Campinas.

« J'ai observé comment Luiz Albieri et son équipe obtenaient d'excellents résultats depuis quelque temps maintenant. Ils respectent les valeurs personnelles et professionnelles les plus élevées dans leurs opérations, tout en apportant des stratégies hautement spécialisées à notre équipe latino-américaine », a indiqué Leonardo Mesquita, directeur général régional pour l'Amérique latine. « C'est une solution intégrée pour le Brésil, qui dispose d'un énorme potentiel pour apporter des opportunités de services, étendues au marché des entreprises. »

« L'approche d'Albieri e Associados et leur gamme de services, unique complètent parfaitement nos services fiscaux au Brésil et dans la région », a confié pour sa part Mark Vorsatz, PDG d'Andersen Tax LLC, et président d'Andersen Global. « Notre plateforme poursuit sa croissance exponentielle, et le Brésil est un élément clé de notre stratégie d'affaires en Amérique latine. Nous n'allons toutefois pas sacrifier la qualité en faveur de la croissance, et l'arrivée d'Albieri e Associados nous permet d'intégrer son sens des affaires d'une incroyable qualité, tout en développant nos offres de service, de premier ordre dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 136 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

