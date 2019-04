Alfresco annonce les vainqueurs des Prix partenaires pour l'exercice 2019





Alfresco Software, société de logiciels commerciaux open source, a annoncé aujourd'hui les vainqueurs de ses Prix partenaires pour l'exercice 2019 ? qui ont chacun élaboré des solutions de pointe, ou offert un soutien et des conseils exceptionnels aux entreprises en utilisant les logiciels d'Alfresco.

La PDG d'Alfresco, Bernadette Nixon a déclaré : « Nous sommes conscients que notre dynamique Programme de partenaires Alfresco est indispensable pour donner vie à nos innovations pour de nombreuses entreprises et agences gouvernementales à travers le monde, c'est pourquoi nous célébrons et récompensons les accomplissements de ces intégrateurs de systèmes, partenaires technologiques, et FLI (fournisseurs de logiciels indépendants) en décernant des Prix partenaires mondiaux et régionaux. Les vainqueurs sont sélectionnés pour leurs accomplissements exceptionnels en fonction de la réussite de leurs clients et de leur impact sur le marché dans plusieurs catégories. Je félicite tous les lauréats et remercie sincèrement tous nos partenaires pour leur soutien continu. »

L'éventail varié de partenaires Alfresco a fait preuve de connaissances approfondies, d'une vaste expérience, ainsi que d'une solide expertise technique, qui ont permis à leurs clients d'accomplir des exploits commerciaux significatifs. Qu'ils aient été récompensés pour leur utilisation innovante de l'Alfresco Digital Business Platform, ou pour leur mise en oeuvre créative d'une solution sectorielle Alfresco, chaque partenaire a soutenu une transformation numérique attrayante pour nos clients conjoints, et fait preuve d'un engagement remarquable pour le Programme de partenaires Alfresco.

Partenaire de l'année sur le continent américain : Micro Strategies ? A enregistré une croissance d'environ 500 % durant l'exercice fiscal précédent, et a atteint tous ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de satisfaction client

Partenaire de l'année ayant enregistré la croissance la plus rapide dans la région EMOA : Accenture (Royaume-Uni et Irlande) ? A conquis plusieurs clients du secteur public, financier et judiciaire en Irlande

Partenaire de solution de l'année sur le continent américain : Cognizant ? A élaboré une solution SaaS partagée inédite dans le secteur, qui permet aux sociétés pharmaceutiques de gérer leurs essais cliniques

Partenaire de l'année en matière de réussite des clients sur le continent américain : ZIA ? A fait preuve d'un solide alignement avec ses clients, ce qui a engendré un taux de renouvellement de 100 % sur l'année

Partenaire d'accélération des ventes de l'année sur le continent américain : Technology Services Group ? A exploité ses connaissances étendues ainsi que son portefeuille de solutions sur le marché de l'assurance pour générer un nouveau chiffre d'affaires significatif

Partenaire du secteur public de l'année : Atol (France) ? Est devenue la norme de facto dans le secteur public français

Partenaire de l'année en matière de réussite des clients dans la région EMOA : IT-Novum (Allemagne) ? A enregistré un taux de renouvellement record grâce à sa focalisation sur la satisfaction des clients et l'impact

Partenaire d'accélération des ventes de l'année dans la région EMOA : Incentro (Pays-Bas) ? A remporté plusieurs nouveaux contrats, notamment avec ENO Verzekeringen (assurance), Swiftair S.A., et Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Partenaire de solution de l'année dans la région EMOA : Arondor (France) ? En reconnaissance de son investissement significatif dans ses produits, qui permet d'enrichir Alfresco grâce à de nouveaux cas d'utilisation, tels que les sciences de la vie et le traitement des réclamations

Partenaire de l'année dans la région EMOA : SynApps ? A créé plusieurs percées significatives aux côtés du marché créatif dans le cadre de programmes du NHS, grâce à des solutions innovantes basées sur les solutions Shared Care Record et eReferrals

Le Programme de partenaires Alfresco inclut des intégrateurs de systèmes, des partenaires technologiques et des FLI (fournisseurs de logiciels indépendants) qui s'appuient sur l'Alfresco Digital Business Platform pour créer des solutions logicielles exceptionnelles répondant à un éventail d'exigences commerciales et du service public, sur la base de leur expérience et expertise du secteur. Le Programme de partenaires s'est développé au cours de l'année dernière avec l'arrivée de plusieurs nouveaux intégrateurs de systèmes mondiaux chez Alfresco, parmi lesquels Accenture, CapGemini, Cognizant, Tata Consultancy Services, Tech Mahindra, et Wipro.

