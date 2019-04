LANCEMENT OFFICIEL PAR BANK OF SINGAPORE D'UNE FILIALE GESTION DE PATRIMOINE EN EUROPE





Bank of Singapore, la branche banque privée du deuxième plus important groupe de services financiers dans tous le sud-est asiatique, OCBC Bank, a officiellement lancé sa filiale gestion de patrimoine en Europe, BOS Wealth Management Europe S.A. (BOSWM) qui renforce les positions de Bank of Singapore pour capter de nouvelles opportunités sur le Vieux Contient.

Ce lancement introduit une nouvelle phase de développement de sa présence en Europe où se trouve la plus importante population au monde (35%) de très grandes fortunes en 2018 et dont le nombre devrait progresser de 24% sur les cinq ans à suivre1.

La filiale basée à Luxembourg est dirigée par M. Anthony Adriano Simcic, Président-Directeur général. Rattachée à M. Simcic, Mme Liz Bottomley est Directrice générale de la succursale anglaise de BOSWM, basée à Londres.

BOSWM compte 30 salariés entre ses bureaux de Luxembourg et de Londres et prévoit de poursuivre ses recrutements stratégiques.

Le 1er avril 2019, BOSWM a procédé au lancement de l'activité à Luxembourg, rendu officiel par le Ministre des finances du Luxembourg, M. Pierre Gramegna. Le Haut-Commissaire de Singapour au Royaume-Uni, Mme Foo Chi Hsia, a honoré de sa présence l'ouverture à Londres de la succursale au Royaume-Uni de BOSWM, le 2 Avril 2019.

Ces deux évènements se sont déroulés en présence de M. Samuel Tsien, Président-Directeur général de la société mère de Bank of Singapore, OCBC Bank, M. Ching Wei Hong, Directeur des opérations d'OCBC Bank et Président de Bank of Singapore, et M. Bahren Shaari, Président-Directeur général de Bank of Singapore, rejoints par 400 convives.

M. Bahren Shaari, Président-Directeur général de Bank of Singapore, a commenté le lancement officiel de BOSWM en ces termes : « Bank of Singapore franchit aujourd'hui une étape majeure. L'Europe a toujours fait partie intégrante de notre activité. La création de BOS Wealth Management Europe sur deux centres financiers de premier plan renforce notre engagement d'implication auprès des grandes et très grandes fortunes dans cette partie du monde. »

Luxembourg's Minister of Finance, Mr. Pierre Gramegna, said, "The launch of BOS Wealth Management Europe is an important occasion. It is the first Singapore financial institution to establish a presence in Luxembourg. The fact that Bank of Singapore has chosen to set up its European hub in the Grand Duchy confirms Luxembourg's role as one of Europe's leading wealth and asset management centres."

Avant l'existence de BOSWM, Bank of Singapore s'occupait de ses clients européens depuis son siège de Singapour et par l'intermédiaire des bureaux à Londres de sa société mère OCBC Bank.

Présentation des principaux mandataires nommés

M. Anthony Simcic

Président-Directeur général, BOS Wealth Management Europe S.A.

M. Simcic a été nommé Président-Directeur général le 12 mars 2018. Franco-italien, il compte 20 ans d'expérience de la banque et de la gestion d'actifs.

Il est responsable de la stratégie globale, de la gouvernance, du développement commercial et de la mise en oeuvre des activités de BOSWM dans l'Espace économique européen et au Royaume-Uni.

Avant de rejoindre BOSWM, M. Simcic était Directeur général de HSBC Private Bank à Luxembourg.

Rattaché directement à M. Olivier Denis, Responsable des marchés de Singapour, de la Malaisie et de l'international, M. Simcic est titulaire d'un Master en études européennes de la London School of Economics and Political Science, ainsi que d'une licence d'économie (avec mention d'honneur) de l'Université de Warwick.

Mme Liz Bottomley

Directrice générale, BOS Wealth Management Europe S.A. ? Succursale du Royaume-Uni

Mme Bottomley a été nommée Directrice générale de la succursale du Royaume-Uni de BOS Wealth Management Europe S.A. le 2 janvier 2019 après avoir rejoint la succursale d'OCBC Bank à Londres en novembre 2018. Établie de longue date dans le secteur, Mme Bottomley conseille des clients privés depuis plus de 25 ans en Europe et en Asie.

En tant que Directrice générale de la succursale au Royaume-Uni, elle est responsable du développement de l'activité de BOSWM dans ce pays. Elle est rattachée au Président-Directeur général de BOS Wealth Management Europe S.A., M. Anthony Simcic.

Auparavant, elle a été Responsable du Private Banking pour Arbuthnot Latham, une banque privée londonienne, et Client Partner de la Division Banque Privée International de Coutts.

À propos de Bank of Singapore

Bank of Singapore est la filiale d'OCBC Bank dédiée à la banque privée. La banque privée basée à Singapour, offre une proposition de valeur unique, attestée par sa notation de crédit Aa1 attribuée par Moody's.

Elle opère sur une plate-forme produits en architecture ouverte et possède des capacités de recherche très développées, notamment sur les marchés émergents, afin d'aider ses clients à prendre les bonnes décisions d'investissement en obligations, actions et instruments du marché monétaire, mais aussi en services de gestion de portefeuille, fiducie et assurance. Au fil des ans, la banque privée a mis en place des services de gestion d'investissement, de fiducie et de conseil de niveau supérieur, à l'appui de l'une des équipes de recherche les plus vastes dans toute l'Asie.

Au-delà des services de banque privée, les clients de Bank of Singapore ont accès à des solutions de banque de détail et d'affaires, ainsi qu'aux opportunités d'investissement proposées par OCBC Bank ou ses filiales.

Bank of Singapore peut exploiter les activités de banque commerciale d'OCBC Bank pour proposer à ses clients une gamme étendue de services de banque de détail et d'affaires, de finance d'entreprise et de trésorerie à travers le réseau régional et international d'OCBC Bank.

Bank of Singapore vise les grandes fortunes et patrimoines familiaux sur ses marchés phare - Asie du Sud-Est, Grande Chine, Philippines, sous-continent indien et aux autres marchés internationaux. Basée à Singapour, Bank of Singapore a des succursales à Hong Kong et dans le Centre financier international de Dubaï et des bureaux de représentation à Manille et Dubaï. En Europe, la banque prend en charge ses clients par le bais de BOS Wealth Management Europe Société Anonyme (S.A.) au Luxembourg et des bureaux d'OCBC à Londres.

Ses performances soutenues lui ont permis de remporter de nombreuses marques de reconnaissance du secteur. Bank of Singapore a ainsi été élue par Asian Private Banker Meilleure banque privée du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord en 2018 et Meilleure banque privée pour les indiens non-résidents en 2017.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bankofsingapore.com.

Pour connaitre l'actualité de Bank of Singapore, suivez @bankofSG sur twitter et linkedin.com/bankofsingapore sur LinkedIn.

A propos d'OCBC Bank

OCBC Bank peut se targuer de l'histoire la plus longue parmi les banques établies à Singapour. Elle est née en 1932 de la fusion de trois banques locales dont la première avait été fondée en 1912. C'est aujourd'hui le deuxième groupe de services financiers de toute l'Asie du Sud-Est en volume d'actifs et l'un des établissements bancaires les mieux notés avec une notation Aa1 de Moody's. Reconnue pour sa solidité financière et sa stabilité, OCBC Bank figure constamment dans le Top 50 mondial des banques les plus sures établi par Global Finance. Elle a aussi été élue la Banque la mieux gérée à Singapour par The Asian Banker.

OCBC Bank et ses filiales offrent un large éventail de services de banque commerciale, finance de spécialité et gestion de patrimoine dont opérations bancaires, services de trésor, assurance, gestion d'actifs et courtage pour des particuliers, des entreprises, des investisseurs et des clients de banque privée.

Les principaux marchés d'OCBC Bank sont Singapour, la Malaisie, l'Indonésie et la Grande Chine. Le groupe compte plus de 570 succursales et bureaux de représentations dans 19 pays et régions dont plus de 300 en Indonésie sous la bannière de sa filiale Bank OCBC NISP, et une centaine à Hong Kong, en Chine et à Macao via OCBC Wing Hang.

Les services de banque privée d'OCBC Bank sont fournis par sa filiale à 100 %, Bank of Singapore, qui opère une plate-forme produits en architecture ouverte unique en son genre pour répondre aux attentes de ses clients.

La filiale assurance d'OCBC Bank, Great Eastern Holdings, est le groupe d'assurance vie qui existe depuis le plus longtemps et le mieux établi à Singapour et en Malaisie. Sa filiale gestion d'actifs, Lion Global Investors, est l'une des entités les plus influentes du secteur de la gestion privée dans tout le sud-est asiatique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ocbc.com.

1 Selon le Wealth Report 2019 de Knight Frank

