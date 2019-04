Bibliothèque et Archives Canada se réjouit de la création de la Fondation de BAC et remet les premiers prix BAC





OTTAWA, le 2 avril 2019 /CNW/ - À l'occasion d'une cérémonie tenue ce soir à Ottawa, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a souligné la création de la Fondation de BAC et a décerné les tout premiers prix BAC à cinq chercheurs distingués.

La Fondation a été mise sur pied par un groupe de passionnés pour aider BAC à rendre sa précieuse collection plus accessible aux Canadiens et à toute personne souhaitant mieux connaître le patrimoine du Canada.

La Fondation de BAC, présidée par Jacques J.M. Shore, associé chez Gowling WLG à Ottawa, se concentrera également sur la collecte de fonds pour soutenir les initiatives et les partenariats visant à accroître et préserver la collection de BAC.

Les prix BAC reconnaissent la contribution exceptionnelle de ceux et celles qui consacrent leur vie à la création et à la promotion du patrimoine littéraire et historique de notre pays.

Les lauréats de 2019 sont :

Marie-Louise Arsenault

Ronald I. Cohen

Lawrence Hill

Frances Itani

Shelagh Rogers

Citations

« C'est avec grand plaisir que nous honorons les cinq lauréats des prix BAC, qui ont tous largement contribué à l'enrichissement du patrimoine et de la culture au Canada. En outre, je suis impatient de collaborer avec Jacques Shore et les membres de la Fondation de BAC, dont l'amour de la littérature et de l'histoire n'a d'égal que leur générosité et leur dévouement. »

Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Bibliothèque et Archives Canada conserve les trésors culturels et historiques de notre pays. Sa vaste collection rend un vibrant hommage à notre passé et constitue une source de savoir fiable pour bâtir notre avenir. La Fondation vise à accroître la visibilité de BAC pour que l'institution devienne un moteur de création dans notre environnement culturel. »

Jacques J. M. Shore, président de la Fondation de BAC

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions. Restez en contact avec Bibliothèque et Archive Canada sur Twitter, Facebook, Flickr et YouTube.

