Le premier ministre annonce une collaboration encore plus étroite avec Israël





OTTAWA, le 2 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré le président d'Israël, Reuven Rivlin, pour célébrer le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et Israël. Les deux dirigeants ont également mis en valeur notre histoire commune en tant qu'amis proches, alliés incontournables et partenaires au sein de plusieurs organismes internationaux.

Au cours de la visite, le premier ministre Trudeau et le président Rivlin ont discuté des avantages du commerce progressiste et de la façon dont l'Accord de libre?échange Canada-Israël (ALECI) modernisé aidera à faire croître nos économies et à créer de bons emplois et de nouvelles opportunités pour les gens et les entreprises de nos deux pays. L'ALECI permettra d'accroître nos échanges et nos investissements bilatéraux, en plus d'appuyer les efforts du Canada visant à diversifier ses marchés d'exportation.

De plus, le Canada et Israël ont lancé des discussions au sujet d'un accord sur la mobilité des jeunes. L'accord permettrait aux jeunes de chaque pays de travailler dans l'autre pays, ce qui renforcerait les liens étroits qui nous unissent et aiderait plus de jeunes à acquérir de l'expérience de travail à l'étranger.

Ensemble, le premier ministre Trudeau et le président Rivlin ont souligné l'importance de nous dresser fermement contre l'antisémitisme, peu importe l'endroit où il se produit, et de toujours contrer la haine sous toutes ses formes.

Citation

« Le Canada et Israël sont des alliés incontournables et des amis proches. Nous sommes unis par des valeurs démocratiques et des liens forts entre nos populations. Nous sommes fiers d'être solidaires d'Israël. Nous continuons de chercher des nouvelles façons d'accroître notre relation en matière d'échanges et de sécurité, et nous nous dresserons toujours contre l'antisémitisme, peu importe l'endroit où il se produit. Grâce à la modernisation de l'Accord de libre-échange Canada-Israël et à nos discussions sur un accord sur la mobilité des jeunes, nous préparons la voie à la prospérité et la croissance économique futures de nos deux pays, tout en créant des nouveaux emplois et en resserrant encore davantage nos liens d'amitié. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le 11 mai 1949, le Canada a officiellement reconnu l'État d'Israël et établi des relations diplomatiques avec ce dernier.

Près de 35 000 Canadiens vivent en Israël et un grand nombre de touristes canadiens visitent Israël chaque année. La communauté juive canadienne compte plus de 350 000 membres - il s'agit de la quatrième plus grande communauté juive au monde.

Le président Rivlin a rencontré la gouverneure générale Julie Payette et a planté un charme de Caroline dans le domaine de Rideau Hall pour commémorer sa visite.

Le président Rivlin a rencontré la gouverneure générale Julie Payette et a planté un charme de Caroline dans le domaine de Rideau Hall pour commémorer sa visite. Le président Rivlin s'est joint au premier ministre au Monument national de l'Holocauste à Ottawa, où il a déposé une couronne. À Toronto, le président a lancé le Forum d'affaires Canada-Israël.

Le Canada et Israël entretiennent des relations commerciales saines. En 2018, les exportations canadiennes vers Israël se sont chiffrées à près de 500 millions de dollars. Les importations en provenance d'Israël ont totalisé près de 1,4 milliard de dollars. Depuis l'entrée en vigueur de l'ALECI, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et Israël a plus que triplé, atteignant 1,9 milliard de dollars en 2018.

En plus de l'ALECI, un élément clé de notre relation commerciale est la collaboration dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. Nous entretenons de solides relations bilatérales dans ces domaines grâce à plus de 20 ans d'étroite collaboration.

Le Protocole d'entente de partenariat stratégique Canada-Israël de 2014 permet une coopération plus approfondie dans des domaines comme l'énergie, la sécurité, l'aide internationale et le développement international, l'innovation et la promotion des droits de la personne dans le monde.

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

